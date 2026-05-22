ECB uzun vadeli enflasyon beklentisini değiştirmedi

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Orta Doğu'daki gelişmelerin neden olduğu enerji krizinin enflasyonu artırmaya ve ekonomiyi baskılamaya devam ettiğini ancak uzun vadeli enflasyon beklentilerinin sabit kaldığını söyledi.

Lagarde, Avro Bölgesi ülkelerinin maliye bakanlarının Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) gerçekleştirdiği Avro Grubu toplantısının ardından basına açıklamalarda bulundu.

ECB'nin enerji şokundan kaynaklanan yüksek belirsizlik ortamında fiyat istikrarına güçlü biçimde bağlı olduğunu anlatan Lagarde, enerji krizinin AB ülkelerinin ekonomileri üzerinde ciddi doğrudan ve dolaylı etkileri olduğunu ifade etti.

Lagarde, toplantıda, Avro Bölgesi'ndeki ekonomik faaliyetler, enflasyondaki son gelişmeler ile nisan ayında aldıkları para politikası kararı hakkında bakanlara bilgi verdiğine işaret etti.

"Enerji krizi enflasyonu yükseltirken ve ekonomi üzerinde baskı oluştururken, uzun vadeli enflasyon beklentileri genel olarak sağlam biçimde kalmaya devam ediyor." diyen Lagarde, savaşın uzun vadeli enflasyon ve ekonomik aktivite üzerindeki etkilerinin enerji fiyat şokunun yoğunluğuna ve süresine, dolaylı etkilerinin seviyesine bağlı olacağını dile getirdi.

Lagarde, "Enflasyonun orta vadede yüzde 2 hedefimizde istikrarlı şekilde kalmasını sağlamak amacıyla para politikasını belirlemeye kararlıyız." dedi.

ECB'nin 11 Haziran'da yapacağı para politikası toplantısı konusunda Lagarde, "Benden çok fazla ipucu alamayacaksınız. Yüzde 2'lik orta vadeli enflasyon hedefimize ulaşmak için en uygun para politikası duruşunu belirlemek amacıyla veriye bağlı ve toplantı bazlı yaklaşımı sürdürmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Lagarde, enerji fiyat şokuna yönelik mali politikayı da ele aldıklarına işaret ederek, mali önlemlerin geçici, hedefe yönelik ve duruma uygun biçimde tasarlanmış olması gerektiğini anlattı.