Haberler

ECB Başekonomisti Philip Lane: "Enflasyon ve büyüme tahminlerini güncelleyeceğiz"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avrupa Merkez Bankası Başekonomisti Philip Lane, Orta Doğu'daki jeopolitik gerilim ve yükselen enerji maliyetlerinin Avro Bölgesi ekonomik görünümünü belirgin şekilde kötüleştirdiğini belirtti. Lane, enflasyon tahminlerinin yukarı yönlü güncellenebileceğini ve faiz artışı senaryoları üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başekonomisti Philip Lane, Orta Doğu'da tırmanan jeopolitik gerilimin ve tırmanan enerji maliyetlerinin Avro Bölgesi makroekonomik görünümünü belirgin şekilde kötüleştirdiğini vurguladı.

Japon ekonomi gazetesi Nikkei'ye mülakat veren Lane, Orta Doğu'da tırmanan jeopolitik gerilimin Avrupa ekonomisi üzerindeki doğrudan etkilerini değerlendirdi.

Lane, petrol fiyatlarının bankanın mart ayındaki öngörülerinin üzerinde seyrettiğini belirterek, ABD'den gelen sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) sevkiyatlarının enerji piyasasındaki şoku hafifletmesine rağmen enflasyon üzerindeki yukarı yönlü baskının sürdüğüne dikkati çekti.

Anket verilerinden ve diğer göstergelerden belirsizliğin arttığının net şekilde görülebildiğini aktaran Lane, "Yüksek enerji fiyatları, Avrupa genelinde tüketim ve yatırımları aşağı yönlü baskılıyor. Avro Bölgesi net bir enerji ithalatçısı olduğu için bu durum ekonomik faaliyetler üzerinde önemli bir ayak bağı oluşturuyor. Bölgedeki çatışmaların uzaması, Avrupa ekonomisinde daha uzun süreli bir zayıflama dönemine yol açabilir." ifadelerini kullandı.

Enflasyon tahmini yukarı yönlü güncellenecek

ECB'nin üç ayda bir güncellediği makroekonomik tahminlerin 11 Haziran'daki toplantıda masaya yatırılacağını belirten Lane, haziran ayında enflasyon tahminlerini muhtemelen daha da yukarı yönlü revize edeceklerini kaydetti.

Banka olarak faiz patikasına yönelik önceden bir taahhütte bulunmadıklarını hatırlatan Lane, krizin derinleşme boyutuna göre üç farklı senaryo üzerinde çalıştıklarını ifade etti.

Şokun kalıcı ve orta ölçekte kalması durumunda sınırlı bir faiz tepkisinin yeterli olacağını aktaran Lane, krizin doğrusal olmayan bir şekilde büyümesi halinde ise daha güçlü bir parasal sıkılaşma döngüsünün kaçınılmaz olacağını vurguladı.

"2022'deki hatalar tekrarlanmayacak"

Rusya-Ukrayna Savaşı sonrasında ECB'nin enflasyon şokuna müdahalede geciktiğine yönelik eleştirilere de yanıt veren Başekonomist Lane, 2022 yılındaki şartlar ile bugünün oldukça farklı olduğunu savundu.

Lane, 2022'de pandemi sonrası hızla açılan talep yönlü bir ekonomi ve negatif faiz ortamı olduğunu, bugün ise Avrupa genelinde iç talebin zayıf seyrettiğini belirtti.

ECB'nin bu yeni şoka faiz ve enflasyonun yüzde 2 civarında dengelendiği "nötr" bir pozisyonda yakalandığını kaydeden Lane, bankanın süreci yakından takip ettiğini ve kararların gelecekteki verilere göre şekilleneceğini sözlerine ekledi.

11 Haziran'da faiz artışı beklentisi

Öte yandan, piyasalarda ECB'nin faiz artırımına gideceğine dair öngörüler öne çıkmaya devam ediyor.

Analistler, Orta Doğu'da kalıcı bir barış anlaşması sağlanamaması durumunda faiz artışının kaçınılmaz olabileceğini kaydediyor.

Artan enflasyonist riskleri değerlendiren analistler, ECB'nin 11 Haziran'daki faiz kararında politika faizini yüzde 2 seviyesinden 2,25'e yükseltebileceğini öngörüyor.

Kaynak: AA / Bahattin Gönültaş
Özel'den Kılıçdaroğlu'na 'seçim' teklifi: Kazananın elini öpeceğim

Özel'den Kılıçdaroğlu'na yeni teklif: Kazananın elini öpeceğim
Olay iddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel dahil 9 vekilin dokunulmazlığını kaldıracak

Ankara bu iddiayı konuşuyor! Eğer doğruysa CHP'de kaos zirve yapacak
DEM Parti, Kılıçdaroğlu ile bayramlaşmama kararı aldı

Kılıçdaroğlu ile bayramlaşacaklar mı? DEM Parti kararını duyurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Elazığ'da 4 saatte 2 deprem! Vatandaşlar diken üstünde

Kentte 4 saatte 2 deprem! Vatandaşlar diken üstünde
Kılıçdaroğlu, Ali Mahir Başarır'ın üstünü çizdi: Sadece onu affetmem

Kılıçdaroğlu bir ismin üstünü çizdi: Onu affetmeyeceğim
Güzelbahçe Belediyesi soruşturmasında çarpıcı detaylar: Sahte fotoğraflarla ruhsat skandalı

Detaylar ortaya çıkıyor: Sahte fotoğraflarla ruhsat skandalı
Özel'in mitinginde büyük gerginlik! TOMA'nın üzerine çıkıp tekmeler salladı

Özel'in mitinginde büyük gerginlik! Soluğu TOMA'nın üzerinde aldı
Kılıçdaroğlu dilekçe verdi, CHP'de eski Parti Meclisi göreve dönüyor

Dilekçe kabul edildi! Kılıçdaroğlu'nun ekibi geri dönüyor
Bakan Çiftçi'den CHP açıklaması: Polis müdahalesi Kılıçdaroğlu yönetiminin talebiyle yapıldı

Bakan Çiftçi tahliye operasyonunda topu Kılıçdaroğlu'na attı
5 gün önce evden ayrılan gençten haber alınamıyor! Ağabeyinin bir tahmini var

5 gün önce evden ayrıldı, haber alınamıyor! Ağabeyinin bir tahmini var