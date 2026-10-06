EBSO'da 5 bin 266 üye 52 meslek komitesi ve 107 meclis üyesi için oy kullandı

EBSO'da 5 bin 266 üye 52 meslek komitesi ve 107 meclis üyesi için oy kullandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ege Bölgesi Sanayi Odasında (EBSO) meslek komitesi ve meclis üyeliği seçimleri sona erdi. İzmir Fuarı'nda düzenlenen ve 5 bin 266 üyenin oy kullanma hakkı bulunduğu seçimlerde üyeler, 52 meslek komitesi ve 107 meclis üyesini belirlemek üzere yoğun katılımla sandık başına gitti.
Ege Bölgesi Sanayi Odasında (EBSO) meslek komitesi ve meclis üyeliği seçimleri sona erdi.
İzmir Fuarı'nda düzenlenen, 5 bin 266 üyenin oy kullanma hakkının bulunduğu seçimlerde yoğun katılım yaşandı.
Üyeler, 52 meslek komitesi ve 107 meclis üyesini belirlenmek üzere sandık başına gitti.
Oy verme işlemi saat 17.00'de sona erdi.
Kaynak: AA