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EBRD, Şekerbank'a Sürdürülebilir Tarım İçin 25 Milyon Euro Kredi Sağladı

EBRD, Şekerbank'a Sürdürülebilir Tarım İçin 25 Milyon Euro Kredi Sağladı
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Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türkiye'de tarımsal verimliliği artırmak ve yeşil dönüşümü hızlandırmak amacıyla Şekerbank'a 25 milyon euro kredi sağladı. Bu finansman, sürdürülebilir tarım projelerine destek olacak.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türkiye Yeşil Ekonomi Finansman Programı (GEFF Türkiye) kapsamında Şekerbank'a 25 milyon euro kaynak sağladı. Kuruluş misyonu tarımın finansmanı olan banka, EBRD'nin Türkiye'de tarımsal verimliliği artırmaya yönelik attığı bu önemli adım ile kırsal kalkınmayı ve sürdürülebilir tarımı destekleme yönündeki faaliyetlerini daha da ivmelendirecek.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türkiye'de tarımsal verimliliği artırmak ve yeşil dönüşümü hızlandırmak amacıyla Şekerbank'a 25 milyon euro kredi sağladı. EBRD'nin Türkiye Yeşil Ekonomi Finansman Programı (GEFF Türkiye) kapsamında çevreye duyarlı yatırımların desteklemesine yönelik finansman paketi ile banka, özellikle Anadolu'daki kırsal alanlara odaklanarak sürdürülebilir tarımdaki öncü rolünü daha da pekiştirmeyi hedefliyor. Banka aldığı kredi ile sürdürülebilir tarımı güçlendirmek için enerji verimliliğini artıran ve arazinin daha verimli kullanımına dönük projelere kaynak sağlayacak. Banka ayrıca, iklim riski yönetimi de dahil olmak üzere tarımsal teknolojilerin geliştirilmesine katkı sağlayacak.

"Ülkenin yeşil geleceğine destek"

EBRD Finansal Kurumlar Yönetici Direktörü Francis Malige konuya ilişkin yaptığı açıklamada şöyle konuştu: "Sürdürülebilir tarım sadece daha yeşil bir gelecek için değil, aynı zamanda küresel ölçekte bir sorun olmaya devam eden gıda güvenliği için de ele alınmalıdır. İklime dayanıklı, verimli tarım potansiyelinin cesaret verici olduğu Türkiye gibi bir ülkede, tarıma odaklanmaktan memnuniyet duyuyoruz. Şekerbank ile bu alandaki ortaklığımızın, bu odağı genişletmemize ve ülkenin yeşil geleceğine daha fazla destek vermemize olanak sağlayacağından eminiz."

"Sürdürülebilir tarımın finansmanındaki öncü rolümüzü EBRD'nin desteğiyle daha da pekiştireceğiz"

Konuya ilişkin yaptığı açıklamada Şekerbank Genel Müdürü Aybala Şimşek Galpin, "Türkiye'nin tarımın finansmanı amacıyla kurulan tek özel sermayeli bankası olarak, tarımsal faaliyetleri sosyal ve çevresel boyutlarıyla kapsayıcı bir şekilde destekliyoruz. Sürdürülebilir tarımın finansmanındaki öncü rolümüzü EBRD'nin yeşil finansman kapsamındaki derin bilgi birikimi ile daha da pekiştireceğiz. Edindiğimiz bu yeni kaynak ile tarımda enerji verimliliği başta olmak üzere sürdürülebilir tarım faaliyetlerinin kırsal bölgelerde desteklenmesine yönelik faaliyetlerimizi artırarak sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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