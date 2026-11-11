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EasyJet hissedarları Apollo'ya 5,7 milyar sterlin bedelle EasyJet satışına onay verdi

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EasyJet hissedarları, şirketin ABD merkezli Apollo tarafından 5,7 milyar sterlin karşılığında satın alınmasını onayladı. Satışın gelecek yılın ilk çeyreğinde tamamlanması hedefleniyor; AB incelemesinin ardından tamamlanırsa EasyJet Londra Borsası'ndan ayrılacak.

EasyJet'in hissedarları, düşük maliyetli hava yolu şirketinin ABD merkezli Apollo tarafından 5,7 milyar sterlin karşılığında satın alınmasını onayladı.

Şirketin açıklamasına göre, EasyJet satış işleminin gelecek yılın ilk çeyreği bitmeden tamamlanmasını hedefliyor.

Şirketin hissedarlarının ABD'li özel sermaye şirketi Apollo'nun 5,7 milyar sterlinlik satın alma teklifini onaylamasının ardından, söz konusu satın alma işlemi Avrupa Birliği'ndeki düzenleyici kurallar çerçevesinde gözden geçirilecek.

Satın alma işlemi Avrupa'daki bir hava yolu şirketine yönelik en büyük özel sermaye satın alımlarından biri olarak kayıtlara geçmeye hazırlanıyor.

EasyJet'in açıklamasına göre, satın alma planı kapsamında oy kullanılan hisselerin yüzde 97,07'si anlaşma lehine destek gördü, oy hakkına sahip hissedarların yüzde 83,29'u da anlaşmayı destekledi. Böylece düşük maliyetli hava yolu şirketinin borsadan çıkarılarak özel mülkiyete geçirilmesi için gereken onay eşiği aşıldı.

Satın almanın tamamlanması halinde EasyJet, 25 yılı aşkın süredir işlem gördüğü Londra Borsası'ndan ayrılacak.

Kaynak: AA
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