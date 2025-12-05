Haberler

E-ticaret yapanlar dikkat: "Çok kanallı satış yapanlar, krize dayanıklılık sağlıyor"

E-ticaret yapanlar dikkat: 'Çok kanallı satış yapanlar, krize dayanıklılık sağlıyor'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uzmanlar, Türkiye'de Kasım kampanyalarının e-ticaret sektöründe rekor kırdığını belirtirken, tek kanallı pazaryerlerine bağımlı işletmelerin risklerine dikkat çektiler. BirFatura CEO'su İbrahim Bayır, markaların müşteri ilişkilerine ve kendi markalarına yatırım yapmalarının önemini vurguladı.

Türkiye'de e-ticaret sektörü Kasım kampanyalarıyla rekor kırarken uzmanlar, pazaryerlerine tek kanaldan bağlı işletmelerin kırılgan yapısına dikkat çekti. Sektör temsilcisi İbrahim Bayır, "Artık müşteriler yalnızca fiyat avantajına değil markanın hikayesine, hızlı ve şeffaf hizmete, güvene, deneyime ve sosyal medya görünürlüğüne odaklanıyor. Bugün müşteriyi kazanan marka, yarın pazarda söz sahibi olacak" dedi.

Türkiye genelinde Kasım ayı kampanya döneminde sipariş trafiği yeniden zirveye çıktı. Online alışverişte rekor seviyelere ulaşılırken, satışlarını büyük ölçüde pazaryerleri üzerinden yapan işletmeler önemli fırsatlar yakaladı. BirFatura CEO'su İbrahim Bayır bu yoğunluk dönemini markaların tek kanala bağımlılığının oluşturduğu risklere karşı uyardı.

"Kontrolün büyük kısmı markanın değil, platformun elinde bulunuyor"

BirFatura CEO'su İbrahim Bayır, sektörün olgunlaşma sürecine dikkat çekerek, "Pazaryerleri güçlü bir satış kanalı ama tek gelir kapısı haline geldiğinde aynı zamanda en büyük risk kapısıdır. Türkiye'de çok sayıda işletme, satışlarının neredeyse tamamını pazaryerleri üzerinden yürütüyor. Bu model kısa vadede avantaja dönüşse de kontrolün büyük kısmı markanın değil, platformun elinde bulunuyor. Müşteri pazaryerine sadık. Siz görünmez olduğunuzda müşteri de sizin için görünmez oluyor" şeklinde konuştu.

"Tek bir hesap askıya alma tüm ticareti durdurabiliyor"

Tek bir hesaptan satış yapanlara uyarılarda bulunan BirFatura CEO'su İbrahim Bayır, "Pazaryerlerinde, görünürlüğü algoritmalar belirliyor, komisyon maliyetleri sürekli değişebiliyor, ödeme süreçleri aksayabiliyor ve tek bir hesap askıya alma tüm ticareti durdurabiliyor. Bir gecede satışın sıfıra düşebilir. Kasım 2025 döneminde BirFatura üzerinden 13 milyonun üzerinde e-fatura kesildi. Geçtiğimiz yıl aynı işletme kitlesi bu dönemde 10 milyon fatura kesmişti. Kasım, e-ticarette bir 'eleme turu' gibidir. Hacmi yöneten kalır, yönetemeyen oyundan düşer. Büyük hacim dönemlerinde zayıf süreçler hızla görünür hale geliyor. Bu süreçler tedarikte aksaklık, stok planlamasında hata, yoğun iade baskısı ve operasyonel çökme riskidir" ifadelerine yer verdi.

"Kendi markasına yatırım yapanlar kazanacak"

Sürecin sonunda kendi markasına yatırım yapanların kazanacağını ifade eden Bayır, "Artık müşteriler yalnızca fiyat avantajına değil markanın hikayesine, hızlı ve şeffaf hizmete, güvene, deneyime ve sosyal medya görünürlüğüne odaklanıyor. Bugün müşteriyi kazanan marka, yarın pazarda söz sahibi olacak. Müşteriyle bağı olanlar ayakta kalacak. Kasım ayı sonuçları, güçlü markaların üç davranışta birleştiğini gösteriyor. Kendi markasına yatırım yapanlar, sadakat oluşturuyor. Çok kanallı satış yapanlar, krize dayanıklılık sağlıyor. Dijital operasyonunu yönetenler, hız ve verimlilik kazanıyor. Pazaryerleri kalabalıktır; kendi kanalınız ise kalıcıdır. Türkiye'de e-ticaret büyüme değil, olgunlaşma dönemine giriyor. Sadece pazaryerinde var olmak, başkasının evinde misafir olmaktır. Misafirlik uzayabilir ama ev sahibi siz olmazsınız. Kendi markasına yatırım yapanlar kazanacak" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahis skandalında Türkiye'nin konuştuğu hakem de gözaltına alındı

Türkiye'nin konuştuğu hakem de gözaltına alındı
Azerbaycan, Eurovision 2026'ya katılacak mı? Merak edilen soru yanıt buldu

Eurovision'da İsrail krizi! Azerbaycan büyük hayal kırıklığı yarattı
Babasının gözü önünde oğlunu vurdu! Kan donduran anlar kamerada

Babasının gözü önünde oğlunu vurdu
Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar 'saatlik koca' kiralıyor

Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar saatlik koca kiralıyor
Bahis skandalında Türkiye'nin konuştuğu hakem de gözaltına alındı

Türkiye'nin konuştuğu hakem de gözaltına alındı
2 ülkeden tarihi ittifak! Putin'in denizaltılarını avlayacaklar

2 ülkeden tarihi ittifak! Putin'in denizaltılarını avlayacaklar
Diş çekiminde ölen Deniz'in doktoru konuştu; Kendimi kullanılmış hissediyorum

Ölen Deniz'in doktoru konuştu; Kendimi kullanılmış hissediyorum
Tartıştığı hemşire sonu mu oldu? Kan donduran iddia

Tartıştığı hemşire sonu mu oldu?
Aynı ayakkabının Türkiye ile Yunanistan'daki fiyatı arasında dağlar kadar fark var

Türkiye ile Yunanistan'daki fiyatı arasında dağlar kadar fark var
Son düzlüğe girildi: Milyonlarca çalışanın izin sistemi sil baştan değişiyor

Milyonlarca çalışanın izin sistemi sil baştan değişiyor
Bahis soruşturmasında Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı da gözaltına alındı

İkisi de gözaltında
Beren Saat'in cesur sahneleriyle gündeme gelen filmi için şok karar

Beren Saat'in cesur sahneleriyle gündeme gelen filmi için şok karar
11. Yargı Paketi komisyondan geçti! Terör, çocuk-kadın cinayeti suçlusuna tahliye yok

11. Yargı Paketi'nde değişiklik! Bu suçları işleyenlere tahliye yok
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.