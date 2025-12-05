E-ticaret yapanlar dikkat: 'Çok kanallı satış yapanlar, krize dayanıklılık sağlıyor'

Türkiye'de e-ticaret sektörü Kasım kampanyalarıyla rekor kırarken uzmanlar, pazaryerlerine tek kanaldan bağlı işletmelerin kırılgan yapısına dikkat çekti. Sektör temsilcisi İbrahim Bayır, "Artık müşteriler yalnızca fiyat avantajına değil markanın hikayesine, hızlı ve şeffaf hizmete, güvene, deneyime ve sosyal medya görünürlüğüne odaklanıyor. Bugün müşteriyi kazanan marka, yarın pazarda söz sahibi olacak" dedi.

Türkiye genelinde Kasım ayı kampanya döneminde sipariş trafiği yeniden zirveye çıktı. Online alışverişte rekor seviyelere ulaşılırken, satışlarını büyük ölçüde pazaryerleri üzerinden yapan işletmeler önemli fırsatlar yakaladı. BirFatura CEO'su İbrahim Bayır bu yoğunluk dönemini markaların tek kanala bağımlılığının oluşturduğu risklere karşı uyardı.

"Kontrolün büyük kısmı markanın değil, platformun elinde bulunuyor"

BirFatura CEO'su İbrahim Bayır, sektörün olgunlaşma sürecine dikkat çekerek, "Pazaryerleri güçlü bir satış kanalı ama tek gelir kapısı haline geldiğinde aynı zamanda en büyük risk kapısıdır. Türkiye'de çok sayıda işletme, satışlarının neredeyse tamamını pazaryerleri üzerinden yürütüyor. Bu model kısa vadede avantaja dönüşse de kontrolün büyük kısmı markanın değil, platformun elinde bulunuyor. Müşteri pazaryerine sadık. Siz görünmez olduğunuzda müşteri de sizin için görünmez oluyor" şeklinde konuştu.

"Tek bir hesap askıya alma tüm ticareti durdurabiliyor"

Tek bir hesaptan satış yapanlara uyarılarda bulunan BirFatura CEO'su İbrahim Bayır, "Pazaryerlerinde, görünürlüğü algoritmalar belirliyor, komisyon maliyetleri sürekli değişebiliyor, ödeme süreçleri aksayabiliyor ve tek bir hesap askıya alma tüm ticareti durdurabiliyor. Bir gecede satışın sıfıra düşebilir. Kasım 2025 döneminde BirFatura üzerinden 13 milyonun üzerinde e-fatura kesildi. Geçtiğimiz yıl aynı işletme kitlesi bu dönemde 10 milyon fatura kesmişti. Kasım, e-ticarette bir 'eleme turu' gibidir. Hacmi yöneten kalır, yönetemeyen oyundan düşer. Büyük hacim dönemlerinde zayıf süreçler hızla görünür hale geliyor. Bu süreçler tedarikte aksaklık, stok planlamasında hata, yoğun iade baskısı ve operasyonel çökme riskidir" ifadelerine yer verdi.

"Kendi markasına yatırım yapanlar kazanacak"

Sürecin sonunda kendi markasına yatırım yapanların kazanacağını ifade eden Bayır, "Artık müşteriler yalnızca fiyat avantajına değil markanın hikayesine, hızlı ve şeffaf hizmete, güvene, deneyime ve sosyal medya görünürlüğüne odaklanıyor. Bugün müşteriyi kazanan marka, yarın pazarda söz sahibi olacak. Müşteriyle bağı olanlar ayakta kalacak. Kasım ayı sonuçları, güçlü markaların üç davranışta birleştiğini gösteriyor. Kendi markasına yatırım yapanlar, sadakat oluşturuyor. Çok kanallı satış yapanlar, krize dayanıklılık sağlıyor. Dijital operasyonunu yönetenler, hız ve verimlilik kazanıyor. Pazaryerleri kalabalıktır; kendi kanalınız ise kalıcıdır. Türkiye'de e-ticaret büyüme değil, olgunlaşma dönemine giriyor. Sadece pazaryerinde var olmak, başkasının evinde misafir olmaktır. Misafirlik uzayabilir ama ev sahibi siz olmazsınız. Kendi markasına yatırım yapanlar kazanacak" dedi. - İSTANBUL