Dyson Türkiye "Türkiye'de Ev Temizliği Alışkanlıkları ve Tercihleri Araştırması"nı paylaştı

Dyson Türkiye, " Türkiye'de Ev Temizliği Alışkanlıkları ve Tercihleri Araştırması"nın sonuçlarını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Corelya ve ERA Research & Consultancy işbirliğiyle gerçekleştirilen ve saha çalışması Optimist Araştırma tarafından yürütülen araştırma, 11 ilde 902 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Araştırma, Türkiye'de temizlik anlayışının yalnızca hijyenle sınırlı kalmadığını, aynı zamanda psikolojik rahatlama, kontrol hissi ve yaşam kalitesiyle doğrudan ilişkili hale geldiğini ortaya koydu.

Buna göre, katılımcıların yüzde 95'i ev temizliğini "çok önemli" olarak değerlendirirken, temiz olmayan ortamların duygusal etkiler yarattığı belirlendi. Katılımcıların yüzde 35'i rahatsızlık, yüzde 23'ü stres ve huzursuzluk, yüzde 14'ü ise kaygı hissettiğini ifade etti.

Araştırmada, Türkiye'de temizlik sıklığının da yüksek olduğu görüldü. Katılımcıların yarısı, günlük küçük temizlik ve haftalık genel temizlik rutini uygularken, ortalama süpürme ve ıslak temizlik sıklığının haftada 4 kez olduğu kaydedildi.

Araştırma, kullanıcıların temizlik sürecinde kontrolü büyük ölçüde kendilerinde tutmayı tercih ettiğini ortaya koydu. Katılımcıların yalnızca yüzde 8'i temizlik için dış destek alırken, bu durum kullanılan ürünlerde performans beklentisini artırıyor.

Genç kullanıcılar kablosuz ve robot süpürgeleri tercih ediyor

Geleneksel yöntemlerin güçlü konumunu koruduğu Türkiye'de, teknoloji destekli çözümlerin de yaygınlaştığı tespit edildi.

Katılımcıların yüzde 75,3'ü paspas gibi ürünleri tercih ederken, teknoloji destekli çözümlerin de yaygınlaştığı görüldü. Kablolu süpürge kullanım oranı yüzde 64,1, kablosuz süpürge yüzde 51, robot süpürge kullanım oranı ise yüzde 43,3 olarak ölçüldü.

Özellikle genç kullanıcılar arasında kablosuz ve robot süpürgelere yönelimin daha yüksek olduğu görülürken, robot süpürge tercihinde, zaman tasarrufu yüzde 48, evden uzaktayken çalıştırabilme yüzde 47,3 ve günlük temizlik yükünü azaltma yüzde 38,3 ile öne çıkan nedenler arasında yer aldı.

Araştırma sonuçları, kullanıcıların çok fonksiyonlu ürünlere yöneldiğini de ortaya koydu. Katılımcıların yüzde 63'ü tek bir güçlü ve çok işlevli cihazı tercih ettiğini belirtti. Kablosuz süpürgelerde, daha sık ve hızlı temizlik imkanı yüzde 54,7, kullanım kolaylığı yüzde 50,7 ve dar alanlara erişim avantajı yüzde 38,4 ile öne çıktı.

Islak zemin temizleyicilerde ise güçlü temizlik performansı yüzde 46,9, hızlı müdahale yüzde 40,6 ve temizlik sonrası hijyenik his yüzde 40,6 ile kullanıcı tercihlerini belirleyen başlıca unsurlar oldu.

Temizlik teknolojilerinin artık yalnızca yardımcı bir araç olmaktan çıkıp günlük yaşamda aktif bir çözüm ortağı haline geldiğini ortaya koyan araştırmayla Türk hanelerinin daha fazla temizlik yaptığı ve kullanılan cihazlardan daha yüksek performans beklentisi taşıdığı belirlendi.