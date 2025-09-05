Düzce Üniversitesi'nde Toplu İş Sözleşmesi İmza Töreni Düzenlendi

Düzce Üniversitesi ile Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçileri Sendikası arasında düzenlenen Toplu İş Sözleşmesi imza töreni, Düzce Üniversitesi Rektörlük Çalıştay Salonu'nda gerçekleştirildi.

İmza törenine; Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Toy, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serkan Torun, Genel Sekreter Nihat Yıldız, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muhammet Ali Kayıkçı ile sendika temsilcileri ve Düzce Üniversitesi mensupları katıldı.

Düzce Üniversitesi'ndeki Sağlık-İş kolunda çalışmakta olan işçileri kapsayan Toplu İş Sözleşmesi'ni Düzce Üniversitesi adına Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir imzalarken, Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçileri Sendikası adına Genel Başkan Hakan Toy İmzaladı.

İmza töreni sonrasında Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir ile Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Toy, müzakere heyetine teşekkür ederek Toplu İş Sözleşmesi kapsamındaki kazanımların tüm çalışanlara hayırlı olmasını temenni etti. - DÜZCE