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Düzce haberi! Düzce'nin ekonomisine ciddi destek

Ekonomi Haberleri

Düzce haberi! Düzce'nin ekonomisine ciddi destek

Düzce bölgesinden gelen habere göre DÜZCE (İHA) – Tarım ve Orman Bakanlığı, ülkenin dört bir yanında bulunan çam ağaçlarından üretilen reçinenin ülke ekonomisine katkıda bulunduğunu belirtti.

DÜZCE (İHA) – Tarım ve Orman Bakanlığı, ülkenin dört bir yanında bulunan çam ağaçlarından üretilen reçinenin ülke ekonomisine katkıda bulunduğunu belirtti.

Düzce'nin dört bir yanında bulunan çam ormanları, hem ülke ekonomisine hem Düzce ekonomisine ciddi katkı sağlıyor. Her bir yanında bereket var sloganı ile tarım ve orman bakanlığının çam reçine üretimi ile ilgili yaptığı paylaşım çerçevesinde, Düzce'de de çam ağaçlarından ham reçine üretimi yapılıyor. Bu çerçevede 2021 yılında 558 ton ham reçine üretimi yapılan ülke genelinde 650 bin dolar katkı sağlandı. Ayrıca 2022 yılı sonu itibari ile ülke genelinde 640 ton çam reçine üretimi hedeflenirken, Düzce'de de yıl sonu itibari ile üretimin 5 ton olması planlanıyor. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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