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Düzce’den AB ülkelerine 7 bin 192 ton fındık ihraç edildi

Düzce’den AB ülkelerine 7 bin 192 ton fındık ihraç edildi
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Düzce’den Avrupa Birliğine üye ülkelere yılın ilk yarısında 7 bin 192,5 ton iç fındık ihraç edildi.

Düzce'den Avrupa Birliğine üye ülkelere yılın ilk yarısında 7 bin 192,5 ton iç fındık ihraç edildi. Düzce'de yeni sezon fındığın bahçelerde hasadı ise devam ediyor.

Fındıkta dünya pazarının yüzde 70'ini elinde tutan Türkiye, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın birçok ülkesine fındık ihracatını sürdürüyor. Üretiminde ve ihracatında dünyada 1. sırada olduğumuz fındık, Türkiye'de olduğu gibi Düzce'de de yüzlerce aile tarafından üretiliyor.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ihracat verilerine göre bu yıl ocak ayında 811,7 ton, şubat ayında bin 26 ton, mart ayında 957 ton, nisan ayında bin 667,8, mayıs ayında ise 839,2 ton, haziran ayında 681,6 ton, temmuz ayında 693,9 ton ağustos ayında 525,3 olmak üzere toplam 7 bin 192,5 ton fındık ihraç edildiği açıklandı. Geçen yıla oranla bu yıl fındık ihracatının gerilediği gözüküyor.

Düzce'den AB ülkelerine 2025 yılında ise 16 bin 455 ton fındık ihraç edilmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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