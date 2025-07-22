Düzce'de Zirai Don Fındık Üretimini Vurdu

Düzce'de etkili olan zirai don sebebi ile fındıklarda yanma meydana gelirken, çiftçiler sadece bu yıl değil gelecek senede fındıktan ümidi kesti.

Geçtiğimiz aylarda ülke genelinde bir çok bölgede etkili olan Zirai don sebebi ile Düzce'de fındık üretimi yapan çiftçilerin tarlalarında da yanma meydana geldi. Yüzlerce dönüm alanda etkili olan don çiftçileri kara kara düşündürüyor. Düzce'nin Kaynaşlı ilçesine bağlı Tavak köyünde köylülerin yüzde 98'inin fındık üretimi ile geçimini sağladığını belirten Köy Muhtarı Önder Ergin, "Evet bu sene fındık yok. Köylülerimizin yüzde 98'i fındık tarımı ile uğraşıyor. Bu sene don sebebi ile fındığımız yok. Önümüzdeki 2-3 yıl daha fındık olabileceğini düşünmüyoruz. Üreticilerimiz büyük bir zarar aldı. Zarar büyük yapacak hiç bir şey yok. Devletimiz çiftçilerimizin her zaman yanında oldu. Şu anda bir kaç yıl daha etkili olacağını düşünüyoruz. Dallar bile bu durumdan etkilendi. Bahçeyi gördüğünüz zaman sizlerde bu donu görebilirsiniz. Dallarımızın bile kuruduğunu görebilirsiniz" dedi.

"Tek gelir kaynağımızdı"

Fındık üretimi yapan Kaya Aydın ise, "Tavak köyünde tarlam var. Tarlalarımızda fındıklarımız don olayı sebebi ile kuruma yaptı. 1-2 sene daha fındık olmaz. Tek gelir kaynağımız buydu. Yapacak bir şeyimiz yok. Devletten destek bekliyoruz" şeklinde konuştu. - DÜZCE