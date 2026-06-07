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Üzümsü meyveler projesi kapsamında fide dağıtımı yapılacak

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Düzce'de tarımsal üretimi artırmak amacıyla yürütülen Üzümsü Meyveler Mali Destek Projesi kapsamında çilek, ahududu, böğürtlen ve yaban mersini fideleri ile damlama sulama sistemleri üreticilere dağıtılacak. Dağıtım programı 12 Haziran 2026'da yapılacak.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de tarımsal üretimi artırmak amacıyla hayata geçirilen Üzümsü Meyveler Mali Destek Projesi kapsamında çilek, ahududu, böğürtlen ve yaban mersini fideleri ile damlama sulama sistemleri üreticilere teslim edilecek.

Düzce'de tarımsal üretimin geliştirilmesi ve üreticilerin desteklenmesi amacıyla yürütülen Üzümsü Meyveler Mali Destek Projesi kapsamında fide dağıtım programı düzenlenecek. Proje çerçevesinde üreticilere çilek, ahududu, böğürtlen ve yaban mersini fideleri ile damlama sulama sistemleri dağıtılacak.

Dağıtım programı, 12 Haziran 2026 Cuma günü saat 14.00'te Çeltik Kurutma, İşleme ve Paketleme Tesisinde gerçekleştirilecek. Yetkililer, bölgedeki tarımsal üretimin çeşitlendirilmesi ve üreticilerin desteklenmesine katkı sunacak programa tüm üreticileri ve vatandaşları davet etti. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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