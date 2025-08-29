Düzce'de TYP Projesi ile 100 Kişi Alımı Yapılacak

Kur ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan Toplum Yararına Çalışma (TYP) projesi çerçevesinde 6 ay süre ile çalıştırılacak 100 kişi alımı yapılacak.

İş-Kur ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan TYP projesi çerçevesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne personel alımı yapılacak. Hazırlanan proje ile yapılacak personel alımına başvurular 1 Eylül 2025'te başlayacak ve 5 Eylül 2025'te sona erecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Zekeriya Arslantürk ile İş-Kur Müdürü Ferhat Acar TYP Projesini imzaladı. Projede 100 kişi 6 ay süre ile çalışacak. Başvurular ALO 170 ve www.iskur.gov.tr adreslerinden veya İş-Kur'a gidilerek yapılabilecek. - DÜZCE