Düzce'de Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 159 Bin 715'e Ulaştı

Düzce'de, ekim ayı itibarıyla trafiğe kayıtlı araç sayısı 159 bin 715'e yükseldi. Otomobiller en yüksek paya sahipken, motosikletler ikinci sırada yer aldı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de trafiğe kayıtlı araç sayısı ekim ayı sonu itibarıyla 159 bin 715 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilerine göre trafiğe kayıtlı araç sayısı her geçen ay artarak devam ediyor. Düzce'de otomobilden sonra en çok araç motosiklet oldu. Araç türlerine bakıldığında 73 bin 14 otomobil, 2 bin 972 minibüs, bin 557 otobüs, 21 bin 95 kamyonet, 5 bin 751 kamyon, 10 bin 114 motosiklet, 14 bin 628 traktör, 584 özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
