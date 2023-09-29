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Düzce'de ormanlık alanda kaçak kesim yapan 3 kişi fotokapanla tespit edildi

Düzce'de ormanlık alanda kaçak kesim yapan 3 kişi, fotokapan sayesinde gözaltına alındı. Bolu Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Akçakoca ilçesinde yaban hayatı geçiş güzergahı olan araziye fotokapanlar yerleştirildi. Akçakoca Orman İşletme Şefliği Toplu Koruma Ekibi tarafından yapılan kontrollerde, fotokapanlar tarafından kaydedilen kişilerin kestikleri ağaçları minibüse yüklediği tespit edildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.