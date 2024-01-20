Düzce'de Organik Tarımın Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesiyle Üreticilere Bordo Bulamacı Dağıtıldı

DÜZCE(İHA) – Tarım ve Orman Bakanlığı'nın destekleriyle Düzce'de Organik Tarımın Yaygınlaştırılması ve Kontrolü projesiyle toplam bin 580 kilo bordo bulamacı üreticilere dağıtıldı.

Düzce'nin Yığılca ilçesi İğneler köyünde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından uygulamaya konulan organik tarımın yaygınlaştırılması ve kontrolü projesiyle üreticiler destekleniyor.

Organik tarımın yaygınlaştırılması için kullanılacak olan Bordo Bulamacı dağıtım törenine İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, İlçe Müdürü Bünyamin Ali, İğneler Köyü Muhtarı Selahattin Bulut, teknik personel ve üreticiler katıldı.

İl Müdürü Esra Uzun "İlimizde organik tarımın yaygınlaşması için yapılan proje dahilinde İğneler Köyünde bin 580 kilo bordo bulamacını organik tarıma öncülük edecek çiftçimize dağıtacağız. Bu proje 50 fındık üreticimizle yaklaşık bin 250 dekar alanda gerçekleşmektedir. İlçemizde ilk defa organik tarım projesi uygulanmış ve organik tarım açısından iyi bir örnek teşkil etmiştir" dedi.

Törende yapılan konuşmaların ardından projede yer alan üreticilerin çiftçi kayıt sisteminde (ÇKS) beyan ettikleri toplam fındık alanına göre bin 580 kilo Bordo Bulamacı katılan protokol üyeleri tarafından üreticilere verildi. - DÜZCE