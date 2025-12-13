Düzce'de manda yetiştiriciliğine güçlü destek

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi iş birliğinde yürütülen Manda Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında temin edilen 17 adet damızlık manda boğası, üreticilere teslim edildi.

Düzce'de 130 işletmede toplam 2 bin 464 baş manda yetiştirilirken, yıllık 950 ton süt ve 145 ton et üretimi ile manda yetiştiriciliği Düzce hayvancılığına önemli katkı sağlıyor. Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi iş birliğinde yürütülen Manda Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında dağıtımı gerçekleştirilen damızlık manda boğaları ile sürü verimliliğinin artırılması, ıslah çalışmalarının güçlendirilmesi ve üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması hedeflenmekte.

1 milyon 411 bin 362 TL bütçeli proje, yüzde 67 İl Özel İdaresi desteği ve yüzde 33 yetiştirici katkısı ile hayata geçirilen projede manda boğası tesliminde konuşan Düzce Valisi Selçuk Aslan, "İlimizde 3 bine varan manda sayısının daha nitelikli hale getirilmesi için 3'te 2'si İl Özel İdaresi bütçesinden 3'te 1'i ise çiftçilerimizin kendi bütçelerinden karşılanmak üzere 17 tane damızlık manda boğası ile üreticilerimize destekte bulunuyoruz. İnşallah ilerleyen süreçlerde mandacılığın Düzce'de eski günlerine dönmesine vesile olur" ifadelerini kullandı.

AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir ise manda yetiştiriciliğinin bölge için kültürel ve ekonomik açıdan büyük bir değer olduğunu vurguladı.

Tören desteklemeden yararlanan üreticilere temsili manda teslimi ile sona erdi. - DÜZCE