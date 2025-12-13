Haberler

Düzce'de manda yetiştiriciliğine güçlü destek

Düzce'de manda yetiştiriciliğine güçlü destek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi iş birliğinde yürütülen Manda Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında 17 adet damızlık manda boğası üreticilere teslim edildi. Proje, manda yetiştiriciliğini sürdürmek ve verimliliği artırmak amacıyla hayata geçirildi.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi iş birliğinde yürütülen Manda Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında temin edilen 17 adet damızlık manda boğası, üreticilere teslim edildi.

Düzce'de 130 işletmede toplam 2 bin 464 baş manda yetiştirilirken, yıllık 950 ton süt ve 145 ton et üretimi ile manda yetiştiriciliği Düzce hayvancılığına önemli katkı sağlıyor. Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi iş birliğinde yürütülen Manda Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında dağıtımı gerçekleştirilen damızlık manda boğaları ile sürü verimliliğinin artırılması, ıslah çalışmalarının güçlendirilmesi ve üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması hedeflenmekte.

1 milyon 411 bin 362 TL bütçeli proje, yüzde 67 İl Özel İdaresi desteği ve yüzde 33 yetiştirici katkısı ile hayata geçirilen projede manda boğası tesliminde konuşan Düzce Valisi Selçuk Aslan, "İlimizde 3 bine varan manda sayısının daha nitelikli hale getirilmesi için 3'te 2'si İl Özel İdaresi bütçesinden 3'te 1'i ise çiftçilerimizin kendi bütçelerinden karşılanmak üzere 17 tane damızlık manda boğası ile üreticilerimize destekte bulunuyoruz. İnşallah ilerleyen süreçlerde mandacılığın Düzce'de eski günlerine dönmesine vesile olur" ifadelerini kullandı.

AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir ise manda yetiştiriciliğinin bölge için kültürel ve ekonomik açıdan büyük bir değer olduğunu vurguladı.

Tören desteklemeden yararlanan üreticilere temsili manda teslimi ile sona erdi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
MHP'li Celal Adan, AK Partili kadın vekili fırçaladı: Kimi döveceksiniz, oturun yerinize

MHP'li Celal Adan'ın AK Partili kadın vekili fırçaladığı anlar
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, annesini öldürmekten tutuklandı

İtiraf gelmişti! Güllü'nün ölümünde kızıyla ilgili karar verildi
Tuğyan'ın arkadaşı cinayet anını anlattı: Gül Anne'yi sarılarak aşağı itti, ben şok oldum

Olay sırasında evde olan Tuğyan'ın arkadaşı cinayet anını anlattı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Üzerine ağaç devrilen İbrahim Yıldız'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama geldi

Üzerine ağaç devrilmişti... Ünlü oyuncudan üzen haber
Putin'in NATO ülkelerinin liderleri karşısındaki zor anları: Yüz ifadesi şekilden şekile girdi

Putin'in NATO ülkelerinin liderleri karşısındaki zor anları
Üvey çocuğuna işkence edip ölümüne neden olan anne idam edildi

İşkenceci üvey anne idam edildi
Tuğyan Ülkem Gülter'in annesinin cezazesindeki görüntüleri yeniden gündem oldu

Cenazedeki Oscarlık performansı yeniden gündem oldu
Üzerine ağaç devrilen İbrahim Yıldız'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama geldi

Üzerine ağaç devrilmişti... Ünlü oyuncudan üzen haber
Hande Erçel'den aşk iddialarına ilk yorum: 45 yaşındaki yapımcıyla…

Aşk iddialarına ilk yorum: 45 yaşındaki yapımcıyla…
Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takıma şok üstüne şok

Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takıma şok üstüne şok
Masaj salonunda iğrenç tuzak! Kadınlar bağırıp koridora çıkınca çete harekete geçiyordu

Masaj salonunda iğrenç tuzak! Kadınlar bağırınca harekete geçiyorlardı
Arda Güler, Türk futbol tarihine geçti

Yok artık Arda! Adını Türk futbol tarihine altın harflerle yazdırdı
Güllü'nün son doğum günündeki dileği yürekleri burktu! Yine çocuklarını ve torununu düşünmüş

Güllü'nün son doğum günündeki dileği yürekleri burktu
Özgür Özel'den canlı yayında İmamoğlu gafı: Bizim adayımız belli...

Cumhurbaşkanı adayını açıklarken dili fena sürçtü! İmamoğlu gafı
Kadro dışı kalan Mohamed Salah hakkında son karar çıktı

Kadro dışı kalan Salah hakkında son karar
Özkan Öztürk, uçak yolculuğu sırasında spikerlik yaptı

Onu daha önce böyle görmediniz! Uçaktaki yolcular şaştı kaldı
title