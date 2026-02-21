Haberler

Düzce'de konut satışı düştü

Düzce'de 2026 yılı Ocak ayında konut satışı, bir önceki yılın aynı ayına göre azaldı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, bu ay 543 konut satıldı.

Düzce'de konut satışı geçen yıla göre düşüş gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre Düzce'de 2026 yılı ocak ayında 543 konut satıldığı bildirildi. 2025 ocak ayında ise toplam 612, 2024 yılı ocak ayında ise 404 konut satışı gerçekleştiği öğrenildi.

Ülkemizde İlk el konut satışları 34 bin 69, ikinci el konut satışları 77 bin 411 olarak gerçekleştiği bildirildi. - DÜZCE

