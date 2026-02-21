Düzce'de konut satışı düştü

Düzce'de 2026 yılı ocak ayında bir öncesi yılın ocak ayına göre konut satışı düştü.

Düzce'de konut satışı geçen yıla göre düşüş gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre Düzce'de 2026 yılı ocak ayında 543 konut satıldığı bildirildi. 2025 ocak ayında ise toplam 612, 2024 yılı ocak ayında ise 404 konut satışı gerçekleştiği öğrenildi.

Ülkemizde İlk el konut satışları 34 bin 69, ikinci el konut satışları 77 bin 411 olarak gerçekleştiği bildirildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı