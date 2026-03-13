Haberler

Düzce'de konut satışı düştü

Güncelleme:
TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre Düzce'de Şubat 2026'da 559 konut satışı yapıldığı belirtildi. Bir önceki yıl şubat ayında ise 573 konut satışı yapıldığı gözlendi. Bir önceki yıla göre konuş satışının düştüğü görüldü. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
500

