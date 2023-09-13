Düzce'de Kırsal Kalkınma Yatırımları ile Tavuk Üretimi Yapılıyor

Düzce'nin Yığılca ilçesinde Kırsal Kalkınma Yatırımları Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi hibe desteklerinden yararlanarak kurulan bir tesiste tavuk üretimi yapılmaktadır. İldeki tavukçuluk sektörü ülke ekonomisine önemli bir katkı sağlamaktadır.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Yığılca ilçesinde Kırsal Kalkınma Yatırımları Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi hibe desteklerinden yararlanarak kurduğu tesiste tavuk üretimi yapıyor.

Yığılca İlçesinde Tarım ve Orman Bakanlığının 'Kırsal Kalkınma Yatırımları Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi' dahilinde hibe desteklerinden yararlanarak proje ile hayata geçirilen İğneler köyünden Selahattin Bulut'a ait 170 bin kapasiteli tavukçuluk işletmesini Tarım ve Orman Düzce Müdürü Esra Uzun inceledi.

Düzce etlik kanatlı hayvan yetiştiriciliği 335 işletmede 442 adet kümeste toplam 10 milyon 200 bin adet kapasite ile yapmış olduğu hayvancılıkta tavukçuluk önemli bir paya sahip. İlde yıllık 38 milyon 800 bin adet etlik piliç kesimhanelere sevk edilerek yetiştiricilik sonucu yıllık 85 bin ton beyaz et üretimi ile ülke ekonomisine katkı sağlanmakta.

Düzce'de etlik kanatlı hayvan yetiştiriciliğinin gelişmesine katkı sağlayan Tarım ve Orman Bakanlığının Kırsal Kalkınma Yatırımları Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi programı projeleri uygulandı. Tarımsal üretime yönelik olarak tamamlama projesi uygulayan işletmeye (Broiler Tavuk Kümesi Yapımı) 2015 ve 2016 yıllarında 488 bin 750 TL, Çiftlik faaliyetlerin geliştirmesine yönelik olarak Biyogüvenlik tedbirleri uygulayan işletmeye 2017 yılında 224 bin 40 TL hibe ödemesi yapılmıştı.

Tavukçuluk işletmesi ziyaretinde Tarım ve Orman İlçe Müdürü Bünyamin ALİ ile işletme sahibi Selahattin Bulut incelemelerde bulunan Düzce Tarım ve Orman İl Müdürü Uzun'a eşlik ederek işletme hakkında bilgi verdi. - DÜZCE