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Düzce'de Kadınlar Günü'ne Özel En Çok Tercih Edilen Takılar Belli Oldu

Düzce'de Kadınlar Günü'ne Özel En Çok Tercih Edilen Takılar Belli Oldu
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Düzce'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde kadınların en çok tercih ettiği takılar arasında yüzük ve bileklikler öne çıkıyor. Kuyumcular, bu özel gün için çeşitli indirimler sunarken, kadınların mutluluğunun hediyelerle sınırlı olmadığına dikkat çekiliyor.

Düzce'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde en çok tercih edilen takılar belli oldu. Kadınlar, özellikle yüzük ve bilekliklere yoğun ilgi gösteriyor.

Kadınlar Günü'ne sayılı günler kala Düzce'de hediyelik takılara olan ilgi arttı. Kuyumcularda yapılan alışverişlerde en çok yüzük ve bileklik tercih edilirken, takı sektörü bu özel gün için çeşitli indirimler sunuyor. Kuyumcu Cahit Vuruş, böyle özel günlerde özellikle yüzük ve bilekliklere yoğun ilgi olduğunu belirtti. Vuruş, "Kuyumculuk sektörü, zarafet ve estetikle her zaman kadınlarla iç içe olmuştur. Biz de elimizden geldiğince şık ve özel tasarımlar hazırlayarak kadınların beğenisine sunuyoruz. Bu özel gün kapsamında çeşitli indirimler yaptık" dedi.

Cahit Vuruş, kadınların sadece hediyelerle mutlu olmadığının altını çizerek, "Kadınları sadece hediyelerle değil, onların haklarını hatırlatarak ve değer vererek mutlu etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu bilinçle hareket etmek, kadınlar için çok daha anlamlı olacaktır. Kadınların böyle özel günlerde en çok yüzük ve bileklikleri tercih ettiğini gözlemliyoruz. Aksesuar olarak bu ürünler büyük ilgi görüyor" diye konuştu. - DÜZCE

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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