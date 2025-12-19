Haberler

"Yükselen Kadınlar Girişimcilik Eğitim Tırı" Düzce'de

'Yükselen Kadınlar Girişimcilik Eğitim Tırı' Düzce'de
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye Halk Bankası'nın işbirliğiyle gerçekleştirilen 'Yükselen Kadınlar Girişimcilik Eğitim Tırı' Düzce'de kadınlara girişimcilik eğitimi sundu. Eğitimlerde dijitalleşme, e-ticaret ve şirket kurma konuları gibi önemli başlıklar ele alındı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye Halk Bankası işbirliğinde hayata geçirilen "Yükselen Kadınlar Girişimcilik Eğitim Tırı" Düzce'ye geldi.

Anıtpark Alanı'nda konuşlandırılan eğitim tırında, 2 oturumda 90 kadına girişimcilik eğitimi verildi.

"Yükselen Kadınlar Kendi İşim Benim İzim Programı"nın parçası olan eğitimlerde, dijitalleşme, e-ticaret temelleri, kişisel marka, finans, hukuki süreçler, şirket kurma ve mikro kredi tanıtımı konuları ele alındı.

Düzce Valisi Selçuk Aslan ve eşi Pınar Aslan ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sezgin Küçüktepe, eğitim tırını ziyaret etti. Pınar Aslan, eğitimlere katılan kadınlarla sohbet etti.

Eğitim tırı faaliyetlerini Düzce etabıyla tamamladı.

"Kadınlarımıza desteklerimizi sürdürüyoruz"

Ziyaretin ardından Vali Aslan, AA muhabirine, projenin son ayağının Düzce olduğunu ve kadın girişimcilere yeni fikirler, makro kredi gibi eğitimler verildiğini söyledi.

Eğitimlerin oldukça verimli olduğunu belirten Aslan, "Burada girişimci kadınlarımız Halk Bankası, KOSGEB'ten nasıl yararlanılacağı, yeni iş fikirleri, e-ticaret gibi konularda bilgi aktarımları, tecrübelerden yararlandılar. Başta Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız ve emeği geçenlere teşekkür ederim. Biz de Düzce'de gerek Kadın Emeği Merkezi'miz olsun gerek kadın kooperatiflerimiz olsun, kendi işini kurma noktasında emek veren kadınlarımıza desteklerimizi sürdürüyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Ömer Ürer - Ekonomi
İçişleri Bakanlığı: İzmit'te bulunan İHA, Rusya'ya ait

Kocaeli'de düşen İHA'nın ait olduğu ülke belli oldu
Tayvan'da metroda bıçaklı saldırı: Sis bombası atıp 3 kişiyi katletti

Ülke şokta! Önce sis bombası attı, sonra önüne geleni bıçakladı
Faiz oranlarında 2,5 yıl sonra bir ilk

Faiz oranlarında 2,5 yıl sonra bir ilk
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'de kaydedilen görüntüye bakın! İzleyenler inanamıyor

Türkiye'de kaydedilen görüntüye bakın! İzleyenler inanamıyor
Kokoreççi önünde kan donduran cinayet! Her şeyden habersiz sokakta yürümüş

Bu görüntülerden saniyeler sonra vahşice katledildi
Teröristlerin saldırısında ihmal davası! Jandarma komutanı beraat etti

Teröristlerin saldırısında ihmal davası! Jandarma komutanı için karar
Oyuncu Debbie Rush'u yıkan ölüm! Oğlu hayatını kaybetti

Ünlü oyuncuyu yıkan ölüm! Oğlu 31 yaşında hayatını kaybetti
Türkiye'de kaydedilen görüntüye bakın! İzleyenler inanamıyor

Türkiye'de kaydedilen görüntüye bakın! İzleyenler inanamıyor
Ukrayna'nın Akdeniz'de Rusya'ya ait bir petrol tankerine İHA saldırısı düzenlediği iddia edildi

Savaşı tüm bölgeye yayacak saldırı! Binlerce kilometre uzakta vurdular
Afrika Uluslar Kupası'na giden Galatasaray'ın yıldızı kayıplara karıştı

Galatasaray'ın yıldızı kayboldu
Galatasaray'a 24'lük yıldız

Galatasaray'a 24'lük yıldız
Maydonoz Döner davasında tutuklu sanık kalmadı

Maydonoz Döner davasında kritik karar!
Feyza Civelek'in sabrı taştı! O iddialara karşı dava açıyor

Feyza Civelek'in sabrı taştı! O iddialara karşı dava açıyor
ABD'nin Sezar Yasası'nı yürürlükten kaldırmasına Türkiye'den peş peşe yorum

Trump'ın Türkiye'nin komşusu ile ilgili kararı, Ankara'yı sevindirdi
İlkokulda 8 öğrenciye cinsel istismarda bulunan öğretmene verilen ceza belli oldu

Öğrencilerine cinsel istismarda bulunan sapığın cezası belli oldu
Danla Bilic'in operasyon paylaşımına Sinan Akçıl'dan sert tepki

Operasyonla ilgili yaptığı paylaşımı görünce kendini tutamadı!
title