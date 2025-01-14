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Düzce'de İhracat 2024'te Yüzde 6,83 Artacak

Düzce'de İhracat 2024'te Yüzde 6,83 Artacak
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Ticaret Bakanlığı ve TÜİK'in raporuna göre Düzce'nin 2023 yılı ihracatı 1 milyar 985 milyon dolardan, 2024 yılında yüzde 6,83 artışla 2 milyar 111 milyon dolara ulaşması bekleniyor. Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdoğan Bıyık, ilin ihracat potansiyeline dikkat çekti.

DÜZCE(İHA) – Ticaret Bakanlığı ve TÜİK'in ortaklaşa hazırlamış olduğu 2024 raporlarına göre Düzce'de 2023 yılında 1 milyar 985 milyon dolar olan ihracat 2024 yılında yüzde 6,83 artış göstererek 2 milyar 111 milyon dolar seviyesine ulaştı.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, "4 bin 500'ün üzerindeki üyemiz ile ülke üretimine ve ihracatına katkı sağlamaya, gece gündüz çalışmaya, emek vermeye ve istihdam üretmeye devam ediyoruz. İl genelindeki 5 organize sanayi bölgemizde faaliyet gösteren firmalarımız geçen yıla oranla yüzde 6,83'lük artış ile 2 Milyar 111 Milyon Dolar ihracat gerçekleştirmiştir. Bakanlığın yayınlamış olduğu rakamlar merkezi ilimizde olan firmalarımıza ait. Merkezi başka illerde olup üretimi ilimizde olan firmalar da rakamlara dahil olduğunda çok daha büyük bir ihracat rakamı ortaya çıkıyor. Bu potansiyele sahip bir ile Gümrük Müdürlüğü kazandırmış olmanın da haklı gururunu yaşıyoruz. İlimizin istihdamına, üretimine ve ihracatına katma değer sağlayan tüm üyelerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz" ifadelerini kullandı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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