Düzce'de fındık rekolte tahmin çalışmaları değerlendirildi

Düzce'de 2026 yılı fındık rekolte tahmin çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen saha incelemelerinin sonuçları, Fındık Rekolte Tahmin Komisyonu toplantısında değerlendirildi.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya; ilgili kamu kurumları, üniversite, Toprak Mahsulleri Ofisi, Fiskobirlik, ticaret borsası, ticaret ve sanayi odası, ihracatçı birlikleri ve ziraat odası temsilcileri katıldı.

Düzce il genelinde belirlenen örnek fındık bahçelerinde komisyon üyeleri ve teknik personel tarafından yürütülen çalışmalarda; çotanak sayımları ile çotanaktaki sağlam tane sayısı, bahçelerdeki ortalama ocak ve dal sayıları dikkate alınarak değerlendirmeler yapıldı.

Toplantıda, saha çalışmalarından elde edilen veriler komisyon üyelerince incelenerek 2026 yılı fındık üretim sezonuna ilişkin genel değerlendirmelerde bulunuldu.

Düzce'nin 2026 yılı tahmini fındık rekoltesi, ülke genelindeki çalışmaların tamamlanmasının ardından Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kamuoyuna açıklanacak. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı