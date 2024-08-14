Üye Girişi
Haberler

Düşük kur politikasının yarattığı sorunlar çözüm bekliyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, düşük kur politikasının açtığı yaraların sarılması için çözüm beklediklerini bildirdi. Kadooğlu, yurt dışındaki rakiplerle rekabet etme şanslarının kalmadığını belirterek, düşük kur sorununa çözüm bulunmazsa üretici-ihracatçı firmalar için geç olabileceğini söyledi.

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, düşük kur politikasının açtığı yaraların sarılması için çözüm beklediklerini bildirdi.

Kadooğlu, "Yurt dışındaki rakiplerimizle rekabet etme şansımız kalmadı. Düşük kur sorununa çözüm bulunmazsa özellikle üretici-ihracatçı firmalar için çok geç olabilir" dedi.

"Sanayici ayakta durmaya çalışıyor"

Son bir yılda döviz kurundaki artışın yüzde 25 civarında olduğunu ifade eden Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, "Döviz kurundaki artış yüzde 25 ama enflasyon yüzde 60'ların üzerinde. Bunun yanında son bir yılda üretim maliyetlerindeki artış yüzde 100 civarında. Kısacası bunun anlamı şudur; Maliyetleriniz ikiye katlanırken, sattığınız ürünün fiyatı yüzde 25 artıyor" ifadelerini kullandı.

"Yatırımcı yurt dışına kaçıyor"

Düşük kur politikasının sonucu olarak özellikle üretici-ihracatçı firmaların zor günler geçirdiğini kaydeden Başkan Celal Kadooğlu, rekabet gücünü kaybeden firmaların başka ülkelere yatırım yapmaya başladığını ifade etti. Kadooğlu, "Ülkemiz için her yatırım çok değerlidir. Çünkü yatırım demek üretim, istihdam ve ihracat demektir. Kalkınma demektir, insanlarımızın gelir seviyesinin yükselmesi, hayat standartlarının artması demektir. Ancak uygulanan politikalar sonucu rekabet gücünü kaybeden firmalarımızın varlıklarını devam ettirmek için başka ülkelere gitmek durumunda kaldığını görüyor ve bundan dolayı da çok üzülüyoruz. Yüksek enflasyon ve faiz ortamında neredeyse yerinde sayan kur politikasının sonucu uluslararası pazarlarda rekabet gücünü kaybeden firmalarımız başta enerji ve işçilik olmak üzere üretim maliyetlerinin daha düşük olduğu Mısır ve Uzakdoğu ülkelerine gitmeyi tercih ediyor" şeklinde konuştu.

"Sadece rekabet edebilecek şartlar istiyoruz"

Kadooğlu, "Biz ihracatçılar döviz kurları fırlasın, ekonomik dengeler alt-üst olsun, diye düşünen kişiler değiliz. Ancak uygulanan kur politikası sonucu yılların emeği ve birikimi olan sanayimizi kaybetme tehlikesi ile karşı karşıyayız. Bizim yetkililerden tek isteğimiz var; Sadece ve sadece bize ihracat yapabilecek, rakip ülkelerle rekabet edebilecek şartların sağlanmasıdır. Çünkü şu andaki maliyetlerle ihracat yapma şansımız çok düşmüştür. Bizim sanayimizin büyük bölümü ihracata dayalı üretim yapıyor. Biz eğer ihracat yapamazsak sanayide çarklar durur. Fabrikalar kapanır. En iyi şartta üretim kapasiteleri düşürülür. Bu da başta istihdam olmak üzere bir çok alanda sorun yaşamamıza neden olur. Hepimiz aynı gemideyiz, bu soruna bir çözüm bulmak zorundayız" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Güneydoğu Anadolu Kadooğlu Ekonomi İhracat İhracat Ekonomi Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 14 Ağustos altın fiyatları yükseldi mi? Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? Filmi izle! Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? oyuncuları kimler? Hacivat Karagöz gerçek hikayesi ne? Benzine zam var mı? 14 Ağustos güncel yakıt fiyatları! Motorin, LPG fiyatları ne kadar oldu? TOKİ KONUT SATIŞI NE ZAMAN? TOKİ 43 ilde 310 açık artırma konut satışı ne zaman? TOKİ açık artırma ne zaman? EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK? Evde bakım maaşı hangi illerde yattı? 14 Ağustos evde bakım maaşı sorgulama ekranı... Gelin Evi canlı yayın izle! 14 Ağustos Gelin Evi saat kaçta? Gelin Evi'nde son bölüm ne oldu? Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı? 14 Ağustos Çarşamba çeyrek altını hangi gelin aldı? GELİNİM MUTFAKTA 14 AĞUSTOS 2024 CANLI İZLE || Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gelinim Mutfakta sunucusu değişti mi? Nursel Ergin neden yok? A101 AKTÜEL KATALOĞU 15 AĞUSTOS | A101'e gelen ürünler! A101 bu hafta katalog ürünleri neler? A101 fiyat listesi! JET SKI, TINY HOUSE, MOPED... İstanbul su kesintisi 14 Ağustos İstanbul su arıza olan yerler neresi? İstanbul su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? Tarihte bugün ne oldu? 14 Ağustos tarihinde dünyada neler oldu? SON DAKİKA: DGS NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 14 Ağustos DGS bugün açıklanır mı? DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? BİM AKTÜEL 13-16 AĞUSTOS 2024: BİM'de bu hafta neler var? İşte BİM aktüel indirimli ürünler listesi! SON DAKİKA DEPREM: Az önce deprem nerede oldu? 14 Ağustos en son deprem nerede oldu? Brawl Stars erişim engeli gelecek mi? 14 Ağustos 2024 Brawl Star yasaklanacak mı? Bu Bir Başlangıç filmi nerede çekildi? Bu Bir Başlangıç filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Roblox ne zaman açılacak? 14 Ağustos Çarşamba Roblox bugün açılır mı? Roblox neden engellendi? 14 Ağustos TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var? HAMSTER KOMBAT 14 AĞUSTOS GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO KARTLARI | Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? Masterchef dün akşam eleme adayı kim oldu? Masterchef'te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?
title