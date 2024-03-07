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Dünyaca ünlü markalara çalışıyordu! 64 yıllık tekstil devi Emek Kumaş konkordato ilan etti

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Türkiye'de çok sayıda AVM'de şubeleri bulunan Zara ve H&M gibi dünyaca ünlü markalara kumaş sağlayan 64 yıllık tekstil devi Emek Kumaş AŞ, 500 milyon TL'yi aşan borcunu ödeyemez duruma düştü. Kur krizi ve maliyetlerdeki artışın altından kalkamayan grubun üç şirketi ile sahibi konkordato istedi.

Kumaş üretimi ve satışı konusunda sektörün en güçlü firmaları arasında yer alan Emek Group, 500 milyon TL'den fazla borcunu ödeyemeyince konkordato ilan etti. Emek Group, Türkiye'de çok sayıda AVM'de şubeleri bulunan Zara ve H&M gibi markalara kumaş sağlıyordu.

3 ŞİRKETİN BORCU 520 MİLYON TL

Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülen dava dosyasına göre, mali yapısı son derece güçlü olarak bilinen grubu, ekonomide son aylarda artan istikrarsızlık sarstı. Dava dilekçesine göre, kurlardaki sert hareketlilik, maliyetlerde yüzde 110'ü bulan artış ile kredi faizlerinin yüzde 60'a dayanması grup şirketlerinin mali dengesini bozdu. Dava dosyasına göre Emek Global'in borcu 334 milyon TL, Emek Kumaş'ın borcu 110 milyon TL, Emekteks'in borcu ise 81 milyon TL seviyesinde.

Dünyaca ünlü markalara çalışıyordu! 65 yıllık tekstil devi Emek Kumaş konkordato ilan etti

KESİN MÜHLET KARARI VERİLDİ

Davanın dün görülen duruşmasında 3 şirkete yönelik 1 yıllık kesin mühlet kararı verildi. Anılan 3 şirketin yanı sıra, sahibi İbrahim Cüneyt Önügören de konkordato kapsamına alındı. Şirket, borçlarını belirli bir takvim içinde ödeyecek. Dava dosyasına göre alacaklılar arasında, çok sayıda şirketin yanı sıra birçok banka da bulunuyor.

ERBAKAN'A YAKIN BİR İSİMDİ

Emek Group'un kurucusu Osman Nuri Önügören aynı zamanda merhum başbakan Necmettin Erbakan ile birlikte Milli Nizam Partisi'nin de kuruluşunda yer aldı. Erbakan'ın en yakınındaki birkaç isimden biri olarak bilinen Önügören 7 yıl önce vefat etmişti.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (1)

Tutankamon Hoca:

FABRİKALARIN COĞU METEZORU YADA GÖNÜLLÜ SATTI sattırıldı yada satmayıp battı sende sat asgari ücretle calıştırsın katarlısı dağları suları zehirlesin kanadalısı 20 milyon işgalci işgal etsin ülkeyi boşver ye kürküm ye karbonhidratımı alırım keyfime bakarım

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