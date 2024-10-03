Dünyaca ünlü gayrimenkul şirketi milyonlarca liralık borç nedeniyle iflas etti

Küresel konjonktürde etkisi iyiden iyiye hissedilen ekonomik kriz işleri gittikçe zorlaştırıyor. Son yıllarda yaşanan salgın hastalıklar, bölgesel çatışmalar ve savaşlar nedeniyle çok sayıda şirket iflas etti.

AMBARGOLAR İŞLERİ İYİCE ZORLAŞTIRDI

Özellikle ABD ve Avrupa'nın ambargolarının hedefi olan Rusya'da faaliyet gösteren Nakhimov yönetim şirketi iflas etti. 2015 yılında kurulan şirketin bugünkü vergi borcu 4 milyon rubleden fazla.

İşletmenin iflasının ilk aşaması mahkemede başladı. Bu aşamada Omsk Bölgesi Tahkim Mahkemesi, yönetim şirketinin üçüncü iflas iddiasıyla ilgileniyor.

2015 YILINDA PAZARA GİRDİLER

Nakhimov LLC'deki Yönetim Şirketinin sahibi Sergey Bobinov şirketi 2015 yılında pazara sokmuştu. Yönetim organizasyonu Amur-2 mikro bölgesindeki konut binalarından sorumluydu.