Dünyaca ünlü doktor Mehmet Öz'ün kişisel serveti ortaya çıktı

Cumhuriyetçiler adına Pennsylvania'da senatörlük koltuğu için diğer cumhuriyetçi adaylarla yarışan Dr. Öz'ün servetinin detayları paylaşıldı. Senato'da bir koltuk elde etmek için çalışmalara başlayan Dr. Öz'ün kişisel servetinin 76 milyon dolar ile 300 milyon dolar arasında olduğu açıklandı.

ÇİFTLİĞİNDE BULUNAN İNEKLER 500 BİN DOLAR DEĞERİNDE

Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri'nde sayısız ev ve hisse senedine sahip olan Öz'ün servetinde en dikkat çeken nokta ise inekleri oldu. Dr. Öz'ün geçen yıl Okeechobee'de bir sığır ve inek çiftliği satın aldığı duyurulurken buradaki ineklerin fiyatlarının da 500 bin dolara kadar çıktığı belirtildi.Öz'ün Palm Beach'te 5 milyon ile 25 milyon dolar arasında değere sahip bir evi olduğu da kayıtlara geçti.

Mehmet Öz

SEÇİLİRSE EN VARLIKLI ÜYELERDEN BİRİ OLACAK

New York Times gazetesinde yer alan haberde, Öz'ün seçilmesi durumunda senatoda bulunan en varlıklı vekillerden biri olacağına vurgu yapıldı. Gazete konu hakkında "Eğer seçilirse Öz, Senato'nun en varlıklı üyelerinden biri olacak. Şöhreti ile birlikte seçim yarışında kişisel servetini de kullandı. Dr. Öz geçen yıl kendi cebinden 5.3 milyon dolarlık harcama yaptı ve daha fazla harcama da yapabilir" ifadelerine yer verdi.

TÜRK VATANDAŞI OLMASI TEPKİLERE YOL AÇMIŞTI

Senatoya girmek için çalışmalara başlayan Mehmet Öz'e ABD halkı büyük tepki göstermişti. Öz'ün Türk vatandaşı olması ve askerlik görevini Türkiye'de yapmış olması büyük tartışmalara yol açmıştı. Öte yandan Mehmet Öz konu yaptığı açıklamada seçilmesi halinde Türk vatandaşlığından çıkacağını açıklamıştı.