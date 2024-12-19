Dünyaca ünlü dev banka Türkiye'ye geri dönüyor

Avrupa Birliği (AB) bankası olarak bilinen ve ortak projelere finansman sağlayan Avrupa Yatırım Bankası (AYB), Türkiye'de yeniden faaliyete geçmek üzere çalışmalara başladı. AYB Sözcüsü, "AYB, AB Konseyi ve AB Komisyonu tarafından Türkiye ile ilişkilerini gözden geçirmeye davet edildi." ifadesini kullandı. AYB'nin Türkiye'deki faaliyetlerinin yeniden başlamasına ilişkin sürece girildiğine işaret eden Sözcü, "AB Konseyi kararlarında önerildiği gibi aşamalı, orantılı ve geri döndürülebilir bir şekilde Türkiye ile olası bir yeniden angajmana ilişkin bu süreç başlatıldı." değerlendirmesinde bulundu.

YÜZYILIN FELAKETİNDE 400 MİLYON EUROLUK KREDİ VERMİŞTİ

Sözcü, AB politikası doğrultusunda AYB'nin yeni faaliyetlerinin, özellikle iklim eylemi, yeşil dönüşüm, deprem sonrası toparlanma ve göç konuları olacağını belirtti. AYB Global'in Türkiye'de faaliyet göstermeye başladığı 1965'ten bu yana 30 milyar eurodan fazla finansman sağladığı belirtildi. Bankanın son operasyonları Türkiye'de 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden etkilenen illerde su ve atık su altyapısının yenilenmesi için yapılan 400 milyon euroluk kredi anlaşması olmuştu.

2019'DA FAALİYETLERİNİ DURDURDU

Lüksemburg merkezli olan AB'nin mali kuruluşu AYB, 2019'da Türkiye'de faaliyetleri durdurmuştu. AB ülkeleri bu kararı ve ilişkilerin birçok alanına yansıyan çeşitli tedbirleri, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de petrol ve doğal gaz arama çalışmaları nedeniyle yaşanan gerilim sürecinde almıştı. AYB, bu dönem öncesinde Türkiye'ye farklı projeler için yılda ortalama 1-2 milyar euro civarında kaynak sağlıyordu. Banka 2016'da Türkiye'deki çeşitli projelere 2 milyar 135 milyon euronun üzerinde kaynak aktarmıştı. 2019'da ise Türkiye için daha önce onay alan projelere 117 milyon euro kadar kredi verilmişti.