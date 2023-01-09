Dünyaca ünlü banka Goldman Sachs, 3 bin 200 kişiyi işten çıkarıyor

ABD'li dünyaca ünlü yatırım bankası Goldman Sachs, zorlu ekonomik koşullar nedeniyle çarşamba gününden itibaren 3 bin 200 kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor.

ABD'li Goldman Sachs Group, zorlu ekonomik koşullara hazırlanırken çarşamba gününden itibaren şirket genelinde binlerce kişiyi işten çıkarmaya başlayacak.

SORULARA YANIT VERMEDİLER

Konuya yakın iki kaynaktan biri işten çıkarmaların 3 binin üzerinde olmasının beklendiğini ancak nihai sayının henüz belirlenmediğini söyledi. Goldman Sachs sorulara yanıt vermedi.

49 BİN 100 ÇALIŞANI BULUNUYOR

Bloomberg'de dün yer alan habere göre Goldman Sachs yaklaşık 3 bin 200 kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor. Covid-19 salgını sırasında yüksek sayıda personel alımı yapan Goldman Sachs'ın üçüncü çeyreğin sonu itibariyle 49 bin 100 çalışanı bulunuyor.