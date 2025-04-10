Çatışma ihtimali vardı! Türkiye ve İsrail arasında ilk temas sağlandı

Çatışma ihtimali vardı! Türkiye ve İsrail arasında ilk temas sağlandı
Ahmet Minguzzi davasının ilk duruşması başladı

Türkiye'nin kilitlendiği dava başladı! Gözler çıkacak kararda
Duruşmaya dakikalar kala Ahmet Minguzzi'nin mezarına saldırı

Duruşmaya dakikalar kala korkunç saldırı! Savcılık harekete geçti
Trump'ın yeni vergi kararında Çin el yükseltti! Savaş kızışacak, rest çektiler

Trump'ın yeni vergi kararında Çin el yükseltti

Dünya Ticaret Örgütü'nden küresel ekonomide yüzde 7'lik düşüş tahmini

Dünya Ticaret Örgütü'nden küresel ekonomide yüzde 7'lik düşüş tahmini
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünya Ticaret Örgütü Genel Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala, ABD ile Çin arasındaki vergi geriliminin iki ülke arasındaki ticareti yüzde 80 oranında azaltabileceğini belritti. DTÖ yetkilisi ayrıca bunun küresel GSYİH'de yüzde 7'lik bir azalmaya yol açabileceğini söyledi.

ABD ile Çin arasındaki restleşme dur durak bilmiyor. Küresel ekonomilerin büyük dikkatle takip ettiği ticaret savaşlarına ilişkin Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Genel Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala'dan endişe verici bir açıklama geldi. DTÖ yetkilisi, ABD ile Çin arasında tırmanan ticari gerilimin, iki ülke arasındaki mal ticaretinde yüzde 80'i bulan keskin daralmaya ve küresel reel Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'da (GSYH) uzun vadede yaklaşık yüzde 7 azalmaya yol açabileceği uyarısında bulundu.

"OLUMSUZLUK YAYILACAK"

Okonjo-Iweala, yaptığı yazılı açıklamada, ABD ile Çin arasındaki tarife restleşmesinin iki ülke arasındaki ticarete olduğu kadar küresel ekonomik görünüme de zarar verebileceğini kaydetti. Okonjo-Iweala, olumsuz makroekonomik gelişmelerin başta en az gelişmiş ülkeler olmak üzere diğer ekonomilere de yayılacağını vurgulayarak, "Küresel ticaretin, jeopolitik hatlar boyunca parçalanma potansiyeli özellikle endişe verici" dedi.

"ACİL BİR TEHDİT"

Okonjo-Iweala açıklamasına şöyle devam etti: Küresel ekonominin iki bloğa bölünmesi, küresel reel GSYH'de uzun vadede yaklaşık yüzde 7'lik bir azalmaya yol açabilir. Dahası, ticaretin yön değiştirmesi, koordineli bir küresel yanıt gerektiren acil bir tehdit olmaya devam ediyor. Tüm DTÖ üyelerini bu sorunu işbirliği ve müzakere yoluyla ele almaya çağırıyoruz. Uluslararası ticaret sisteminin açıklığını korumak için küresel toplumun birlikte çalışması kritik önem taşıyor. DTÖ üyeleri açık, kurallara dayalı ticaret sistemini korumakla yükümlüdür. DTÖ diyalog için hayati bir platform görevi görüyor. Bu meselelerin işbirliği çerçevesinde çözüme kavuşturulması elzem.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Abdurrahman Yazıcı - Ekonomi
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıGerçekacıdır:

En iyi yatırım Altın. Dolar euro hepsi sallanacak gibi

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.