Dünya Hububat Üretimi Rekor Seviyeye Ulaşacak

Uluslararası Hububat Konseyi (IGC), Temmuz 2025 / Haziran 2026 döneminde dünya hububat üretiminin tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 2 milyar 376 milyon tona ulaşacağını tahmin ediyor.

Uluslararası Hububat Konseyinin (IGC) temmuz raporuna göre, 2025/26 öneminde buğday üretiminin önceki sezona göre 8 milyon ton artışla 808 milyon tona çıkması bekleniyor.

Mısır üretiminin de 48 milyon ton yükselişle 1 milyar 276 milyon tona ulaşmasının öngörüldüğü raporda, soya fasulyesinde ise 5 milyon tonluk artış tahmin ediliyor. Özellikle bol mısır ve buğday hasadının etkisiyle 2025/26 toplam tahıl üretiminin, yıllık bazda 60 milyon ton artışla tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 2 milyar 276 milyon tona çıkması bekleniyor.

Sezon sonu stoklarının, geçen sezona göre değişmeden 582 milyon ton seviyesinde olacağı tahmin edilirken, büyük ihracatçılar olan ABD, Ukrayna, Rusya, Arjantin, Avustralya, Kanada ve Kazakistan'daki stokların yüzde 9 artışla 140 milyon ton olması öngörülüyor. Dünya tahıl ticaretinin, özellikle Asya'ya yapılan sevkiyatlardaki artışla yüzde 2 yükselerek 430 bin tona ulaşması bekleniyor.

Küresel pirinç üretiminin 3 milyon ton artarak 544 milyon tona, tüketiminin ise 7 milyon tonluk yükselişle 541 milyon tona çıkacağı öngörülen raporda, Hindistan'daki kazanımların da etkisiyle dönem sonu küresel stokların rekor seviye olan 60 milyon tona gelmesi tahmin ediliyor. - BURSA