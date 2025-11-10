Dünya Helal Zirvesi 2025'te İnovasyon ve Mükemmellik Temasıyla Gerçekleştirilecek

Dünya Helal Zirvesi Koordinatörü Aylin Şengül, bu yılki Dünya Helal Zirvesi ve Helal Expo'nun mottosunun "Helal ticaretinde inovasyon ve mükemmelliyetçilik" olacağını söyledi.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu 11. Dünya Helal Zirvesi ve Helal Expo 2025, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ana paydaşlığı ve Ticaret Bakanlığı, Helal Akreditasyon Kurumu gibi birçok resmi kurum, kuruluşun destekleriyle 26-29 Kasım tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Söz konusu etkinlikle ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulunan Dünya Helal Zirvesi Koordinatörü Şengül, Dünya Helal Zirvesi ve Helal Expo'nun bu yıl "Helal ticaretinde inovasyon ve mükemmelliyetçilik" mottosuyla gerçekleştirileceğini bildirdi.

Helal ekonomisinin dünyadaki payına değinen Şengül, "Dünyada helal ekonomi hızla artan nüfusla birlikte doğru orantıda çok ciddi anlamda bir potansiyel oluşturmakta. Helal ekonomisinin dünyada 7 trilyon doları aşkın bir ekonomiye sahip olduğundan bahsediliyor, Türkiye zaten halihazırda üretimde ve tüketimde bu hassasiyeti gözeten bir ülke olduğundan dolayı, bu pazar payında en yüksek oranda katma değer oluşturan ülke." diye konuştu.

Şengül, etkinliğin Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleşmesinin, devletin bu sisteme ve ekonomiye verdiği önemi gösterdiğine işaret ederek, bu himaye sayesinde uluslararası anlamda çok sayıda kitleyi organizasyona kazandırdıklarından bahsetti.

Katılım ve ziyaretçisi sayısı ile ilgili de bilgiler veren Şengül, "Şu an Helal Fuarı'na 40'ın üzerinde ülkeden stantla katılım mevcut. Her yıl 9 bini aşkın uluslararası ziyaretçiyi İstanbul Fuar Merkezi'nde ağırlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Şengül, katılımın birçok bölgeden sağlandığını aktararak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türk Cumhuriyetlerden, Türkmenistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan gibi ülkeler var. Yine Asya'dan Endonezya ve Malezya katılım gösterirken Avrupa'dan, Almanya, Romanya ve Polonya gibi ülkelerden stantlı katılımlar mevcut. Ayrıca Afrika'dan da yoğun ilgi almaktayız. Şu anda halihazırda Senegal, Nijerya ve Gana gibi ülkelerden de gerek stantlı katılım gerekse profesyonel ziyaretçi anlamında kayıtlarımız mevcut. Balkan ülkeleri de her yıl yoğun ilgi gösterir. Yine Makedonya ya da Bulgaristan gibi Türklerin de yaşadığı yerler her yıl takip ederler. Bu yıl da o bölgelerden, yakın Balkan ülkelerinden katılımlar oluyor."

"Fuar ticari potansiyele her yıl önemli katkılar sağlıyor"

Aylin Şengül, Dünya Helal Zirvesi ve Helal Expo içerisinde birçok sektörün yer aldığını belirterek, "Sadece gıda fuarı değiliz, gıda ile birlikte, hijyen, kozmetik ve temizlik markaları da bu fuarda yer alabiliyorken, helal turizm alanında da turizm tesisleri, sağlık ve finans kuruluşları, muhafazakar giyim ve tekstil firmaları bu fuarda stantlı katılım yapmaktalar." diye konuştu.

Türkiye'de helal ekosistemiyle ilgili yapılan çalışmaların her geçen gün hummalı bir şekilde devam ettiğinin altını çizen Şengül, söz konusu etkinliği 57 üyesi bulunan İİT ile düzenleyerek uluslararası boyutta katılımcıları İstanbul'a getirdiklerini söyledi.

Şengül, Helal Akreditasyon Kurumunun da yaptığı çalışmalarla ciddi anlamda ticari bir potansiyel oluştuğunu kaydederek, "Yaptığımız fuar aslında tüm bu paydaşları bir araya getirmesi sebebiyle ticari potansiyele her yıl önemli katkılar sağlıyor. Bu yıl da organizasyon kapsamında yapılacak olan konferanslar, ülke işbirlikleri forumları ve B2B toplantıları gibi çok ciddi bir ticari potansiyel oluşturacaktır." şeklinde konuştu.

Bu pazarı sürdürülebilen sektörlerin yan sektörler olduğunu dile getiren Şengül, taşımacılık, lojistik, bilişim ve yazılım sistemlerinin de bu pazarın pastasından önemli katma değerler sağlayacağını dile getirdi.