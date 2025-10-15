Dünya Gıda Günü'nde Gıda Erişiminin Önemi Vurgulandı

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından gıda üretimi, tüketimi ve açlıkla mücadeleye dikkat çekmek amacıyla her yıl 16 Ekim'de kutlanan "Dünya Gıda Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akıncı, "Gıda, yaşamın temeli ve insan hakkıdır; yeterli ve güvenli gıdaya erişimde yaşanacak sıkıntılar, sadece bireylerin sağlığını değil, toplumların ekonomisini, güvenliğini ve gelecek nesillerin yaşamını da doğrudan etkileyecektir" dedi.

Bu yıl 45'inci kez kutlanan Dünya Gıda Günü'nün ana temasının "Daha İyi Gıdalar ve Daha İyi Bir Gelecek İçin El Ele" olarak belirlendiğini kaydeden GTB Başkanı Akıncı, "Dünya Gıda Günü, insanlığın en temel haklarından biri olan gıda erişimini hatırlamak ve sürdürülebilir gıda sistemlerine odaklanmak için önemli bir fırsattır. Gıda, yalnızca bir ihtiyaç değil, sağlıklı bir yaşamın ve güçlü bir geleceğin de temelidir. Ne yazık ki bugün dünya genelinde yaklaşık 700 milyonun üzerinde insan yeterli ve güvenli gıdaya erişememekte ve açlıkla mücadele etmektedir.

Pandemi süreci, küresel gıda sistemlerimizin kırılganlığını gözler önüne sererken, son yıllarda yaşanan iklim değişiklikleri tarımsal üretimi ciddi şekilde tehdit etmektedir. Kuraklık, aşırı yağışlar ve diğer doğal afetler gıda kaynaklarını azaltmakta; artan dünya nüfusu ve yükselen gıda talebiyle birleştiğinde, gelecek nesillerin güvenliği için ciddi riskler oluşturmaktadır. Büyüyen küresel nüfusun ihtiyaçlarını karşılamak, sınırlar, sektörler ve nesiller arası güçlü bir ekip çalışmasını gerektirmektedir. Bu nedenle gıda üretiminin sürdürülebilir şekilde artırılması, gıda israfının azaltılması, üreticilerin desteklenmesi ve yerel tarım sistemlerinin güçlendirilmesi bu anlamda büyük önem taşımaktadır. Dünya Gıda Günü, yalnızca farkındalık oluşturmakla kalmayıp, aynı zamanda harekete geçme çağrısıdır. Her birey, kurum ve devlet, gıda hakkının evrensel bir hak olduğunu hatırlayarak, daha adil, sürdürülebilir ve güvenli bir gıda sistemi için sorumluluk almalıdır. Bugün atacağımız adımlar, yarının dünyasını doğrudan şekillendirecek; bu nedenle daha azıyla daha fazlasını üretmeli, daha kapsayıcı ve daha adil bir gelecek için hep birlikte çalışmalıyız. Bu sayede açlıkla mücadele, çevresel koruma ve toplumsal dayanışmayı birleştiren, daha sağlıklı ve güçlü bir gelecek inşa edebiliriz" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP