Dünya Genelinde Kripto Para Yatırımcı Sayısı 425 Milyonu Geçti

Kripto para piyasalarının oluşturduğu değere ve küresel çapta kriptonun ne kadar benimsendiğine ilişkin yeni bir rapor yayımlandı. Küresel refah istihbaratı şirketi New World Wealth tarafından sunulan veriler üzerinden hazırlanan araştırma, dünya çapında toplam kripto para yatırımcısı sayısının 425 milyon olduğunu ortaya koydu. Öte yandan rapor, her iki kripto yatırımcısından yaklaşık birinin -yüzde 49,1-, piyasa değeri açısından en büyük kripto para birimi sayılan Bitcoin'e portföyünde yer verdiğini gösterdi.

Araştırmada, 88 bin 200 kişinin kriptoyla milyoner olduğu, kripto milyonerlerin 40 bin 500'ünün ise servetini Bitcoin ticaretine borçlu olduğu görüldü. Kripto milyarderlerin sayısı 22 olarak açıklanırken, Bitcoin ticaretiyle milyarder olan kişilerin sayısı 6 olarak kaydedildi. 100 milyon doların üzerinde kripto varlık tutan kişi sayısının ise 182 olduğu belirtildi.

"KRİPTO VARLIKLAR DA BİRİKİM VE TASARRUFLARI DEĞERLENDİRMEYİ VAAT EDER"

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan Gate.io Küresel Büyüme Direktörü Kafkas Sönmez, "Dünya nüfusunun yakın zamanda 8 milyarı aştığını biliyoruz. Buna göre, küresel nüfusun yüzde 5'inin kripto yatırımcısı olduğunu görüyoruz. 14-15 yıllık bir enstrümanın ulaştığı bu oran oldukça dikkate değer" dedi. Kripto milyonerlerin toplam yatırımcıların on binde ikisine karşılık geldiğini belirten Sönmez, "Benzer durumun hisse senetleri gibi geleneksel yatırım araçları için de geçerli olduğunu söyleyebiliriz. Kripto varlıklar da tıpkı diğer tüm varlıklar gibi, kısa yoldan milyoner olmayı değil, birikim ve tasarrufları değerlendirmeyi vaat eder. Hangi araca, ne kadar yatırım yapacağı yatırımcıların inisiyatifindedir ve yatırımcılar, tercih ettikleri araca göre risk alır" ifadelerini kullandı.

KRİPTO BENİMSEMESİNDE TÜRKİYE 12'NCİ SIRADA

Raporda bir de küresel kripto benimseme endeksine yer verildiğini vurgulayan Sönmez, "Henley & Partners tarafından 750 veri noktasının 6 ana parametre, 19 alt parametre ve 29 gösterge üzerinden değerlendirilmesiyle ulaşılan sonuçlarda Türkiye'deki kripto benimsenmesine ilişkin de çarpıcı bulgular var. Benimseme sıralamasında Türkiye, 3,3 puanla 12'nci sırada konumlanıyor. Bu rakam Türkiye'yi kripto benimsemesi açısından bölgesinin lider ülkesi yapıyor. İnovasyon ve teknoloji filtresi seçildiğinde ise Türkiye'nin 10'uncu sırada yer aldığını görüyoruz. Ülkemizin inovasyon parametresinde Hollanda, Avusturya, Lüksemburg gibi ülkelerden önce konumlanması Türkiye'deki kripto para borsalarının potansiyelini kanıtlıyor" diye konuştu.

TÜRKİYE REGÜLASYON BAĞLAMINDA SONUNCU

Raporun regülasyon bağlamında da 26 ülkeyi kıyaslayan bir sıralama sunduğunu belirten Sönmez, "Türkiye, regülasyon bağlamında ise 26 ülke arasında sonuncu sırada konumlanıyor. Dünyanın en büyük 20 ekonomisini kapsayan G20 ülkelerinin dahi kripto ekosistemi için ortak düzenleyici çerçeve çalışmalarını 2027 sonuna kadar tamamlamayı planladığını düşündüğümüzde, bu ülkemizin konumunu çok da olumsuz değerlendirmemek gerekir. Kripto para ve blokzinciri, inovasyon ve teknolojiyle çok yol kat etse de hala oldukça yeni kategoriler. Firma olarak, özellikle ABD'de yükselen kurumsal yatırımcı ilgisinin ve geleneksel finansal kuruluşların kripto odaklı adımlarının küresel çapta düzenleyiciler açısından da yol gösterici olacağını ve endüstrinin geleceğini güçlendireceğini düşünüyoruz" dedi.