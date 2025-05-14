Dünya Çiftçiler Günü'nde Tarımın Önemi Vurgulandı

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Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı, tarımın ekonomik istikrar ve ulusal güvenlik için stratejik bir sektör olduğunu belirterek gençlerin tarıma kazandırılmasının önemine değindi. Matlı, sürdürülebilir tarımsal üretim için yapısal adımlar atılmasının zorunlu olduğunu ifade etti.

Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü vesilesiyle yayımladığı mesajda, tarımın sadece gıda üretimi değil, aynı zamanda ekonomik istikrar ve ulusal güvenlik için stratejik bir sektör olduğunu vurguladı.

Küresel iklim krizi, kuraklık, artan maliyetler ve pazarlama sorunlarının tarım sektörünü her geçen gün daha fazla zorladığını ifade eden Başkan Matlı, "Artık dünyada herhangi bir ülkede ekilen ürünün miktarı, türü ve verimi; bizim soframızdaki gıdanın fiyatını etkileyebiliyor. Dolayısıyla tarım artık savunma sanayi kadar stratejik bir alana dönüşmüştür. Bu nedenle tarımsal üretimin sürdürülebilirliği için yapısal adımlar atmak bir tercih değil, zorunluluktur" dedi.

Tarımsal üretimin sürdürülebilirliği için gençlerin sektöre kazandırılmasının da önemine dikkat çeken Matlı, "Tarım nüfusunun yaş ortalaması 59'a yükselmiş durumda. Eğer üretimi geleceğe taşımak istiyorsak, gençlerimizi tarıma yönlendirmek zorundayız. İşte tam da bu noktada, Bursa Ticaret Borsası olarak sadece bugünün üreticilerine değil, yarının üreticilerine yatırım yapıyoruz. Proje okulumuz olan Hamidiye Tarım ve Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde yürüttüğümüz eğitim ve uygulama projeleriyle, gençlerimizi bilgiyle donanmış, teknolojiyle barışık, toprağa değer katan bireyler olarak geleceğe hazırlıyoruz. Çünkü biz inanıyoruz ki, tarım ancak gençlerin ilgisi ve katkısıyla yükselecektir" diye konuştu.

Kooperatifçiliğin yaygınlaştırılmasının küçük üreticinin sürdürülebilirliği açısından önemli olduğunu da belirten Matlı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bütün zorluklara rağmen toprakla olan bağını hiç koparmayan, yılmadan üretmeye devam eden tüm çiftçilerimizin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü gönülden kutluyorum. Her damla alın terinin berekete dönüştüğü bir üretim sezonu diliyor, üreticilerimizin yanında olmayaya kararlılıkla devam edeceğimizi bir kez daha ifade ediyorum." - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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