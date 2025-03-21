Dünya Çelik Birliği Ekonomi Komitesi Erdemir'i Ziyaret Etti

Erdemir'in üyesi olduğu Dünya Çelik Birliği'nin (World Steel Association) Ekonomi Komitesi, Türkiye'de gerçekleştirilen çalışma toplantısı sonrasında 20 Mart tarihinde Erdemir'i ziyaret etti.

Erdemir, dünyanın en büyük sektör birliklerinden olan ve üyeleri küresel çelik üretiminin yaklaşık yüzde 85'ini temsil eden Dünya Çelik Birliği'nin (World Steel Association), Ekonomi Komitesi (ECON) üyelerini, 20 Mart 2025 Perşembe günü Ereğli'de ağırladı. Saha gezisine JFE Steel, Nippon Steel, China Baowu Steel Group, Metinvest, Worldsteel ve Türkiye Çelik Üreticileri Derneği temsilcileri katıldı.

Yapılan açıklamaya göre, tüm dünyadan çelik üreticilerini, çelik endüstrisi birliklerini ve araştırma enstitülerini temsil eden Ekonomi Komitesi, üyelerine; geleceğe yönelik planlama ve karar alma süreçlerinde kolaylık sağlamak amacıyla küresel çelik pazarına ilişkin kapasite, üretim, talep ve tüketim tahminleri üzerinde çalışıyor. ECON, çelik pazarındaki eğilimler ve çelik sektörünün geleceğini etkileyen temel stratejik konular hakkında hızlı ve güvenilir bilgiler sağlamayı amaçlıyor. ECON'un çalışma toplantısı World Steel Association ile Türkiye Çelik Üreticileri Derneği koordinasyonunda 17-19 Mart tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirildi. Toplantı sonrasında kendileri için organize edilen saha gezisine katılan ECON üyeleri, Erdemir tesisleri ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. - İSTANBUL