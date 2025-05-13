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Dünya çapında altına olan talep hızla artmaya devam ediyor

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Dünya çapında altına olan talebin hızla arttığı görülüyor. Ekonomik belirsizlikler ve yatırım araçlarına olan güvensizlik, altına olan talebi artıran etkenler arasında. Öyle ki bu talep 2016'dan bu yana en yüksek ilk çeyrek seviyesine ulaştı. Bir önceki çeyrekte 344,7 ton olan yatırım amaçlı altın alımı ise birinci çeyrekte 551,9 tona çıktı.

Küresel altın talebi, ABD'nin tarifeleri, jeopolitik belirsizlikler, borsaların oynaklığı ve zayıf doların etkisiyle 2016'dan bu yana en yüksek ilk çeyrek seviyesine ulaştı. Dünya Altın Konseyi, 2025 yılı birinci çeyrek dönemi "Altın Talep Trendleri" raporunu yayımlandı. Rapora göre, küresel altın talebin birinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 artarak 1206 ton oldu. Böylece ilk çeyrekte altın talebi 2016'dan beri ölçülen en yüksek birinci çeyrek seviyesini gördü. Bu dönemde altının fiyat artışında altın borsa yatırım fonlarının girişleri önemli rol oynadı. Merkez bankalarının ilk çeyrekte altın alımları bir önceki çeyreğe kıyasla yavaşladı. Birinci çeyrekte merkez bankaları toplam 243,7 ton altın satın aldı.

ALTIN ALIMI 551,9 TONA ULAŞTI

Bir önceki çeyrekte 344,7 ton olan yatırım amaçlı altın alımı ise birinci çeyrekte 551,9 tona çıktı. Sikke ve külçe altın alımı 325,4 tonu buldu. Altın takı talebi rekor fiyat ortamında sert bir düşüş yaşadı. Takı için kullanılan altın miktarı Kovid-19 salgını olan 2020 döneminde yaşanan talebin durduğu dönemden bu yana ölçülen en düşük seviyeye indi. Altın fiyatı 2025 yılında rekor seviyeler gördü. Altının birinci çeyrek dönemindeki ortalama fiyatı, yıllık bazda yüzde 38 artarak 2 bin 860 doları buldu. Altının fiyat artışına neden olan temel faktörler, ABD tarifeleri, jeopolitik belirsizlik, borsaların oynaklığı ve zayıf dolar olarak belirlendi.

Dünya çapında altına olan talep hızla artmaya devam ediyor
Kaynak: AA / Abdurrahman Yazıcı - Ekonomi
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Hemen kosup alalim... kulce kulce.

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Haber YorumlarıLeven Ergün:

ÜLKEMİN HER KARIŞI ALTIN AMA HALKI SEFALETTEN BİR ADIM ÖTEYE GİDEMİYOR..SEBEP SİZCE ??

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