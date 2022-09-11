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Dünya Buiatri Kongresi için 4 bine yakın kongre turisti İstanbul'a gelecek

Ekonomi Haberleri

Dünya Buiatri Kongresi için 4 bine yakın kongre turisti İstanbul'a gelecek

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, 2026 yılı Dünya Buiatri (Veteriner) Kongresi'nin, 4 bine yakın delegenin katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirileceğini bildirdi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, 2026 yılı Dünya Buiatri (Veteriner) Kongresi'nin, 4 bine yakın delegenin katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirileceğini bildirdi.

Avdagiç, yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu (ICVB) olarak adaylık çalışmasına destek verdikleri Dünya Buiatri Kongresi'nin İstanbul'da düzenleneceğini duyurdu.

İstanbul'un bu yıl 15 milyon yabancı turisti ağırlamasını hedeflediklerini belirten Avdagiç, "İstanbul, Madrid'deki karar toplantısında Rotterdam, Kopenhag, Floransa ve Jeju'yu elbette geçti. Bu da bir seferde neredeyse 4 bin yeni kongre turisti demek. Uluslararası nitelikli kongreler İstanbul'a yakışır. Biz de İTO olarak, İstanbul'u öne çıkartacak tanıtımlarımızı aralıksız sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Mehmet Fatih Erdoğdu - Ekonomi

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