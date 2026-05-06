Dünya Bilim Forumu Yönlendirme Komitesi İstanbul'da toplandı

Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı Dünya Bilim Forumu (World Science Forum-WSF) kapsamında yürütülen hazırlıklar, Türkiye Bilimler Akademisinin (TÜBA) İstanbul'daki yönlendirme komitesi toplantısıyla karara bağlandı.

Akademiden yapılan yazılı açıklamaya göre, TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker ve Macar Bilimler Akademisi Başkanı Prof. Dr. Tamas Freund'un başkanlık yaptığı toplantıda, forumun organizasyonuna ilişkin temel kararlar alındı.

Uluslararası bilim dünyası, diplomasi çevreleri ve küresel kuruluş temsilcilerinden oluşan komite üyeleri, 2027 WSF'nin kapsamı, içeriği ve organizasyon yapısını belirledi.

Toplantıda, artan jeopolitik kırılmalar ve küresel sorunlar karşısında bilimin birleştirici rolünün vurgulanması açısından forumun "Küresel Kriz Zamanlarında Bilim: Parçalanmış Bir Dünyada Sınırları Aşmak" temasıyla düzenlenmesi yönünde fikir birliğine varıldı.

Komite üyeleri, Atatürk Kültür Merkezi, İstanbul Kongre Merkezi, Haliç Kongre Merkezi, üniversiteler ve kamu kuruluşlarında incelemelerde bulunarak kapsamlı bir değerlendirme süreci yürüttü. Teknik değerlendirmeler ve saha incelemeleri sonucunda 2027 WSF'nin Haliç Kongre Merkezi'nde yapılması kararlaştırıldı.

Küresel sorunlara 4 ana başlıkta odaklanılacak

Forumda, küresel krizler karşısında dayanıklılığı artırmaya odaklanılmasına karar verildi. Bilimsel bilginin politika üretim süreçlerine daha etkin şekilde dahil edilmesi, afet risklerinin azaltılması ve bilim sistemlerinin dayanıklılığının güçlendirilmesi gibi başlıklar da forumda ele alınacak.

Forum kapsamında bilimsel yaklaşımların sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle uyumlu şekilde değerlendirilmesi planlanırken, etik ve sorumluluk açısından özellikle yapay zeka ve yıkıcı teknolojilerin doğurduğu yeni tartışma alanlarına odaklanılacak. Bu kapsamda bilimin küresel rolü ve sorumluluğu, forumun tüm tematik alanlarına ulaşan ortak yaklaşım olarak ele alınacak. Öte yandan, bilim diplomasisi ve uluslararası işbirliği, forumun diğer temel ayağını oluşturacak. Bu başlık altında, farklı ülkeler ve kurumlar arasında bilimsel işbirliklerinin geliştirilmesi ve bilimin küresel sorunların çözümündeki rolünün güçlendirilmesi hedefleniyor.

"Türkiye'nin küresel bilim gündemindeki rolünü güçlendirecek"

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, forumun bilim ile politika arasındaki etkileşimi güçlendiren en önemli uluslararası platformlardan olduğunu belirterek, Türkiye'nin ev sahipliğinin stratejik önemine işaret etti.

Foruma ev sahipliği yapmanın, Türkiye'nin bilim diplomasisi alanındaki etkinliğini artıracak güçlü bir adım olacağını bildiren Şeker, şunları kaydetti:

"Bu süreç, ülkemizin bilimsel birikimini uluslararası kamuoyuna sunmasının yanı sıra küresel bilim politikalarının şekillenmesine aktif katkı sağlamamıza imkan tanıyacak. Forum, farklı coğrafyalardan bilim insanlarını ve karar alıcıları bir araya getirecek. Türkiye'nin bu platformda üstleneceği rol, uluslararası işbirliklerini derinleştirecek ve genç araştırmacılar için yeni fırsatlar oluşturacak."

Küresel Bilim ve Politika Platformu

2003'ten bu yana düzenlenen forum, Macar Bilimler Akademisi, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü, Uluslararası Bilim Konseyi, Amerikan Bilimde İlerleme Derneği, Dünya Bilimler Akademisi Avrupa Bilimler Akademileri Danışma Konseyi, Akademiler Arası Ortaklık gibi uluslararası kuruluşların paydaşlığında yürütülüyor. Forum, bilim insanları, hükümet temsilcileri, akademiler, üniversiteler ve uluslararası kuruluşları aynı platformda buluşturuyor.

İklim değişikliği, yapay zeka, sürdürülebilir kalkınma, sağlık teknolojileri, bilim diplomasisi ve uluslararası düzeyde afet ve krizler de dahil olmak üzere küresel ölçekte kritik başlıkların ele alındığı forum, bilim temelli politika üretiminin en önemli uluslararası zeminlerinden biri olarak kabul ediliyor.