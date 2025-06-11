Dünya Bankası'ndan Türkiye için Büyüme Tahmini Artışı

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Bankası'nın, Türkiye'nin büyüme tahminini 0,5 puan artırdığını belirterek, "Sürdürülebilir yüksek büyümenin temellerini sağlamlaştıran politikalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Programımıza duyulan güvenle beklentiler iyileşiyor. 2025 yılı için ekonomilerin yaklaşık yüzde 70'inin büyüme tahminini aşağı yönlü revize eden Dünya Bankası, ülkemizin büyüme tahminini 0,5 puan artırmıştır. Sürdürülebilir yüksek büyümenin temellerini sağlamlaştıran politikalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.