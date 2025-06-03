Dünya Bankası'ndan Sulama Altyapısına 1 Milyar Euro Destek
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sulama altyapısının modernizasyonu için Dünya Bankası'ndan sağlanan finansmanın 1 milyar avroyu aştığını duyurdu. Bakan Şimşek, bu yatırımlarla tarım sektöründeki potansiyelin değerlendirileceğini ve gıda arz güvenliğinin güçlendirileceğini belirtti.
HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sulama altyapısının modernizasyonu için Dünya Bankası'ndan sağlanan finansman miktarının 1 milyar avroyu aştığını açıkladı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sulama altyapısının modernizasyonu için Dünya Bankası'ndan sağladığımız finansman 1 milyar avroyu aştı. Tarım sektöründeki potansiyeli değerlendirmek, gıda arz güvenliğini güçlendirmek ve fiyat istikrarına katkı sağlamak amacıyla sulamada kamu altyapı yatırımlarını önceliklendiriyoruz. Dezenflasyon sürecini yalnızca talep yönlü politikalarla değil; gıda, konut ve enerji gibi alanlarda uyguladığımız arz yönlü tedbirlerle de destekliyoruz" ifadelerini kullandı.