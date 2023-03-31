Dünya Bankası, Doğu Asya için büyüme tahminini yükseltti

Dünya Bankası, Doğu Asya ve Pasifik bölgesi ekonomisine ilişkin büyüme tahminini bu yıl için yüzde 4,6'dan yüzde 5,1'e yükseltti.

Dünya Bankası, Doğu Asya ve Pasifik bölgesi ekonomisine ilişkin büyüme tahminini bu yıl için yüzde 4,6'dan yüzde 5,1'e yükseltti.

Banka, Doğu Asya ve Pasifik bölgesine ilişkin ekonomik güncelleme raporunu yayımladı.

Raporda, Çin'deki toparlanmanın etkisiyle Doğu Asya ve Pasifik bölgesindeki ekonomik büyümenin bu yıl hızlanmasının beklendiği aktarıldı.

Bankanın raporunda, gelişmekte olan Doğu Asya ve Pasifik bölgesindeki ekonomik büyümenin 2022'deki yüzde 3,5 seviyesinden 2023'te yüzde 5,1'e çıkmasının beklendiği kaydedildi.

Dünya Bankası, geçen yıl ekim ayında yayımladığı raporda, Doğu Asya ve Pasifik bölgesi ekonomisinin 2023'te yüzde 4,6 büyüyeceğini öngörmüştü.

Raporda, bölgedeki ekonomik performansın, güçlü olmakla birlikte, bu yıl yavaşlayan küresel büyüme, yükselen emtia fiyatları ve devam eden enflasyona yanıt olarak sıkılaşan finansal koşullar nedeniyle geride kalabileceği ifade edildi.

Çin hariç bölge ekonomisinin büyümesinin 2022'deki yüzde 5,8 seviyesinden bu yıl yüzde 4,9'a gerilemesinin tahmin edildiği belirtilen raporda, bölgenin büyük ekonomileri arasında yer alan Endonezya, Filipinler ve Vietnam gibi ülkelerin çoğunda ekonomik büyümenin bu yıl 2022'ye kıyasla daha ılımlı olmasının beklendiği aktarıldı.

Raporda, Çin ekonomisinin büyüme tahmininin ise 2023 yılı için yüzde 4,5'ten yüzde 5,1'e çıkarıldığı kaydedildi.

ABD ve Avrupa'da bankacılık sektöründe yaşanan sıkıntıların endişe uyandırdığına da dikkat çekilen raporda, Doğu Asya ve Pasifik bölgesinde bankacılık sektörünün şimdiye kadar etkilenmediği ancak doğrudan veya dolaylı kayıplara maruz kalma nedeniyle potansiyel riskler olduğu ifade edildi.

Raporda, bölge için "en acil zorluğun" ABD ile Çin arasında artan ayrışma olduğu belirtildi.