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Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 20 bin 586 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 6 milyon 237 bin 558 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 8 milyon 742 bin 250 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 20 bin 586 lira olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 303 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 21 bin 615 lira 30 kuruş, satış fiyatı ise 19 bin 556 lira 70 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 169 milyon 741 bin 409 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 169 milyon 690 bin 156 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA