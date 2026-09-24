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Dün spot doğal gazda 1000 metreküpün referans fiyatı 17 bin 333 lira 4 kuruş oldu

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Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküpün referans fiyatı 17 bin 333 lira 4 kuruş oldu. İşlem hacmi önceki gün 3 milyon 634 bin 640 lirayken dün 14 milyon 5 bin 96 liraya yükseldi, gaz ticaret miktarı 808 bin metreküp oldu.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 333 lira 4 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 14 milyon 5 bin 96 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 3 milyon 634 bin 640 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 333 lira 4 kuruş olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 808 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 199 lira 69 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 466 lira 39 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 87 milyon 658 bin 406 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 87 milyon 708 bin 454 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA
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