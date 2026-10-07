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Dün spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküpün referans fiyatı 18 bin 990 lira oldu

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Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 18 bin 990 lira olarak belirlendi. Aynı gün piyasa işlem hacmi 3 milyon 722 bin 40 lira, gaz ticaret miktarı ise 196 bin metreküp oldu.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 18 bin 990 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 3 milyon 722 bin 40 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 3 milyon 548 bin 500 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 18 bin 990 lira olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 196 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 19 bin 939 lira 50 kuruş, satış fiyatı ise 18 bin 40 lira 50 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 118 milyon 28 bin 287 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 117 milyon 990 bin 298 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA
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