Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 584 lira 46 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 5 milyon 486 bin 350 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 10 milyon 451 bin 991 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 584 lira 46 kuruş olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 312 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 463 lira 68 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 705 lira 24 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 95 milyon 583 bin 592 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 95 milyon 657 bin 694 metreküp olarak kayıtlara geçti.