Haberler

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 17.584,46 lira, işlem hacmi 5,5 milyon lira, gaz girişi ise 95,6 milyon metreküp oldu.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 584 lira 46 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 5 milyon 486 bin 350 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 10 milyon 451 bin 991 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 584 lira 46 kuruş olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 312 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 463 lira 68 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 705 lira 24 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 95 milyon 583 bin 592 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 95 milyon 657 bin 694 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Duygu Alhan
Hamas'ın yeni lideri belli oldu

Hamas'ın yeni lideri belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

43 yıl sonra öğrendiği gerçekle 1 milyar TL'lik servete ortak oldu

43 yıl sonra öğrendiği gerçekle 1 milyar TL'lik servete ortak oldu
Ses kaydı sızdı: Eşiyle çektiği cinsel içerikli kaseti satmaya çalışıyor

Ses kaydı sızdı: Eşiyle çektiği cinsel içerikli kaseti satmaya çalışıyor
Spor salonunda mide bulandıran görüntü! Telefonundaki kaydı izleyince fark etti

Spor salonunda iğrenç görüntü
Tartışma yaratan görüntü: İzleyenler ikiye bölündü

Tartışma yaratan görüntü: İzleyenler ikiye bölündü
FIFA dünya sıralaması güncellendi: A Milli Takım 27. sırada

Bizim Çocuklar'a bir şok daha!
Cucurella'nın çöp poşetinin içinde taşıdığı şeyi görenler hayrete düştü

Çöp poşetinin içinde taşıdığı şeyi görenler hayrete düştü
Çocuklara yönelik projeleri yönetiyordu! Gizli operasyonla yakalandı

Telefonundaki iğrenç mesajlar ifşa olunca kameralara böyle baktı