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Dumlupınar'da Böğürtlen Üretim Alanları Denetlendi

Dumlupınar'da Böğürtlen Üretim Alanları Denetlendi
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Dumlupınar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Selkisaray Köyü'nde böğürtlen ekimi yapılan alanlarda inceleme ve kontrol gerçekleştirdi. Üretim alanlarının gelişimi yerinde değerlendirilirken, üreticilere yönelik teknik bilgilendirmelerde bulunuldu.

Dumlupınar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personellerince Selkisaray Köyü'nde böğürtlen ekimi gerçekleştirilen üretim alanında inceleme ve kontroller yapıldı.

Yapılan kontroller kapsamında böğürtlen üretim alanlarının gelişimi yerinde değerlendirilirken, üreticilere yönelik teknik incelemelerde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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