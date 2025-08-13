Dumlupınar'da Yangın Hasar Tespit Çalışmaları Başladı

Dumlupınar'da Yangın Hasar Tespit Çalışmaları Başladı
Güncelleme:
Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde 28 Temmuz 2025 tarihinde meydana gelen yangından etkilenen hububat ekili alanlarda hasar tespit çalışmaları yapıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticilerin zararlarını belirlemek ve gerekli destekleri sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

28 Temmuz 2025 tarihinde meydana gelen yangın nedeniyle Dumlupınar ilçesinde hububat ekili alanlar zarar gördü. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, yangının zarar verdiği alanlarda hasar tespit çalışması yapıldı. Yetkililer, üreticilerin zararlarının belirlenmesi ve gerekli desteklerin sağlanması amacıyla çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü ifade ettiler. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
