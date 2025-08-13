Dumlupınar'da Yangın Hasar Tespit Çalışmaları Başladı
Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde 28 Temmuz 2025 tarihinde meydana gelen yangından etkilenen hububat ekili alanlarda hasar tespit çalışmaları yapıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticilerin zararlarını belirlemek ve gerekli destekleri sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Yetkililer, üreticilerin zararlarının belirlenmesi ve gerekli desteklerin sağlanması amacıyla çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü ifade ettiler.
