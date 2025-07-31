Dumlupınar'da Tüplü Böğürtlen Fideleri İlk Meyvelerini Verdi

Dumlupınar'da Tüplü Böğürtlen Fideleri İlk Meyvelerini Verdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'nın Dumlupınar İlçe Kaymakamlığı ve Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün destekleriyle kurulan böğürtlen bahçeleri meyve vermeye başladı. Kaymakam Alperen Teltik, fideleri yerinde inceledi.

Kütahya'nın Dumlupınar İlçe Kaymakamlığı ve Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün destekleriyle alınıp dikimi yapılan tüplü böğürtlen fideleri ilk meyvelerini vermeye başladı.

Kaymakam Alperen Teltik, Selkisaray köyünde yaklaşık 5 dekar alana dikimi gerçekleştirilen böğürtlen fidelerini yerinde inceleyerek Köy Muhtarı Recep Zengin'den aldı. Kaymakam Teltik, meyve vermeye başlayan böğürtlen fidelerinin diğer üreticilere örnek olmasını, verimli bir sezon geçmesini diledi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Jandarmanın yeni paşası! Gülden Mat Şakir tuğgeneralliğe terfi etti

Jandarmanın yeni paşası! Tuğgeneralliğe terfi etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu kadarını kimse beklemiyordu! Şeyma Subaşı ağlayarak anlattı

Bu kadarını kimse beklemiyordu! Şeyma Subaşı ağlayarak anlattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.