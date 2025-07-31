Dumlupınar'da Tüplü Böğürtlen Fideleri İlk Meyvelerini Verdi
Kütahya'nın Dumlupınar İlçe Kaymakamlığı ve Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün destekleriyle kurulan böğürtlen bahçeleri meyve vermeye başladı. Kaymakam Alperen Teltik, fideleri yerinde inceledi.
Kütahya'nın Dumlupınar İlçe Kaymakamlığı ve Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün destekleriyle alınıp dikimi yapılan tüplü böğürtlen fideleri ilk meyvelerini vermeye başladı.
Kaymakam Alperen Teltik, Selkisaray köyünde yaklaşık 5 dekar alana dikimi gerçekleştirilen böğürtlen fidelerini yerinde inceleyerek Köy Muhtarı Recep Zengin'den aldı. Kaymakam Teltik, meyve vermeye başlayan böğürtlen fidelerinin diğer üreticilere örnek olmasını, verimli bir sezon geçmesini diledi. - KÜTAHYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi